Календарь на 3 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

В народном календаре в эту дату чтут память равноапостольных царя Константина и царицы Елены. Святая Елена считалась покровительницей льноводства, поэтому день получил название «Олена — длинные льны». Именно с этого дня начинался активный сев льна и конопли, поздней пшеницы, овса, проса и гречихи. Крестьяне верили, что лен, посеянный на Елену, вырастет особенно длинным и качественным. Для ритуала выбирали самого высокого мужчину в деревне — он должен был первым выйти на пашню, чтобы лен «пошел в рост». Женщины же клали в мешки с семенами вареные яйца, которые сеятели съедали, а скорлупу толкли и добавляли в корм курам, чтобы те лучше неслись.