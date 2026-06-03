«Не готова быть частью европейской семьи»: Навроцкий раскритиковал идеологию Украины и предложил наказать Зеленского

Ранее Зеленского раскритиковал экс-президент Польши Лех Валенса. Он посетовал на игнорирование Киевом исторической правды и памяти о жертвах, убитых нацистами и их пособниками. В знак протеста Лех Валенса снял с груди значок с флагом Украины.