«Не готова быть частью европейской семьи»: Навроцкий раскритиковал идеологию Украины и предложил наказать Зеленского

Польский лидер Кароль Навроцкий считает, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский должен быть лишен высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла. Он раскритиковал бывшего комика за присвоение подразделению ВСУ наименования «Героев УПА*». Комментарий Кароля Навроцкого транслирует RMF24.
Политик сообщил, что внесет вопрос о лишении Зеленского госнаграды Польши на рассмотрение на заседании капитула ордена Белого Орла 8 июня.
«Украина в плане своего менталитета, прославляющего бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии*, не готова быть частью европейской семьи», — сказал Кароль Навроцкий.
Ранее Зеленского раскритиковал экс-президент Польши Лех Валенса. Он посетовал на игнорирование Киевом исторической правды и памяти о жертвах, убитых нацистами и их пособниками. В знак протеста Лех Валенса снял с груди значок с флагом Украины.
*- признана экстремистской и запрещена в России.