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«Не готова быть частью европейской семьи»: Навроцкий раскритиковал идеологию Украины и предложил наказать Зеленского

Навроцкий поддержал идею лишить Зеленского высшей госнаграды Польши.

Источник: Комсомольская правда

Польский лидер Кароль Навроцкий считает, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский должен быть лишен высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла. Он раскритиковал бывшего комика за присвоение подразделению ВСУ наименования «Героев УПА*». Комментарий Кароля Навроцкого транслирует RMF24.

Политик сообщил, что внесет вопрос о лишении Зеленского госнаграды Польши на рассмотрение на заседании капитула ордена Белого Орла 8 июня.

«Украина в плане своего менталитета, прославляющего бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии*, не готова быть частью европейской семьи», — сказал Кароль Навроцкий.

Ранее Зеленского раскритиковал экс-президент Польши Лех Валенса. Он посетовал на игнорирование Киевом исторической правды и памяти о жертвах, убитых нацистами и их пособниками. В знак протеста Лех Валенса снял с груди значок с флагом Украины.

*- признана экстремистской и запрещена в России.

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