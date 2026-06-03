Сафонов заявил, что уровень французского помог ему понять речь Макрона

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов смог понять часть речи президента Франции Эмманюэля Макрона на приеме в Елисейском дворце после победы в Лиге чемпионов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Голкипер рассказал, что после возвращения в Париж из Будапешта игроки сразу сели в клубный автобус и в сопровождении большого количества болельщиков на мотоциклах отправились в центр города, после чего посетили резиденцию президента Франции.
«Послушали его обращение, как и в прошлом году. Правда, в этот раз я уже успел немного подтянуть французский и смог понять хотя бы часть сказанного», — написал Сафонов.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ в серии пенальти обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов и во второй раз завоевал трофей. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. По пенальти парижане оказались сильнее (4:3), игроки «Арсенала» дважды пробили мимо ворот в серии 11-метровых. Сафонов отыграл весь матч.
Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, дважды стал победителем Лиги чемпионов. До этого футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.