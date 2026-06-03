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Сначала свои, потом чужие: Американского пилота сбили дважды во время иранского конфликта

High Side: Пилота F-15E дважды сбили во время иранского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Американский пилот стал первым со времён войны во Вьетнаме лётчиком, дважды сбитым во время одного и того же конфликта. Историю рассказывает проект High Side. При этом в первый раз самолёт, которым управлял этот военнослужащий, был сбит так называемым дружественным огнём.

«Пилот F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном 3 апреля, управлял также одним из трех F-15E, которые были сбиты в результате дружественного огня кувейтским F/A-18», — сказано в публикации.

Инцидент с поражением самолёта «дружественным огнём» произошёл в марте.

Подробнее о том, как истребитель F-15 американских Военно-воздушных сил был сбит в Кувейте в результате дружественного огня, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем новыми деталями обросла история спасения американцами в Иране летчика со сбитого истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. По версии исламской республики, поисками летчика американцы прикрывали попытку завладеть иранским высокообогащенным ураном.

Также Иран заявил о сбитых Black Hawk и С-130 во время спасательной операции США.

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