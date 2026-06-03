Сначала свои, потом чужие: Американского пилота сбили дважды во время иранского конфликта

Американский пилот стал первым со времён войны во Вьетнаме лётчиком, дважды сбитым во время одного и того же конфликта. Историю рассказывает проект High Side. При этом в первый раз самолёт, которым управлял этот военнослужащий, был сбит так называемым дружественным огнём.