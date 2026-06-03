Экзамен без нервов: в Госдуме придумали антистресс-набор для школьников

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с пакетом предложений, призванных снизить психологическое давление на школьников в период итоговой аттестации. Комментарий парламентария для ТАСС последовал сразу за инцидентом в Самаре, где выпускницу увезли в больницу прямо с экзамена по истории.
Чернышов пожелал девушке скорейшего восстановления. Случившееся на пункте проведения ЕГЭ он назвал прямым следствием запредельной эмоциональной перегрузки. По словам вице-спикера, единый госэкзамен продолжает восприниматься выпускниками как тяжелейший барьер.
В качестве системного решения политик предложил узаконить понятие «антистресс-набор». Речь идет о списке простых предметов, не дающих академического преимущества, но помогающих справиться с волнением. Парламентарий настаивает: необходимо расширить официальный перечень разрешенных на экзамене вещей, чтобы создать для детей нормальные человеческие условия.
Второе предложение касается родителей. Чернышов напомнил о ранее озвученной инициативе предоставлять одному из родителей дополнительный оплачиваемый отпуск на дни проведения ОГЭ или ЕГЭ. Принципиально важно, подчеркнул он, чтобы в критический момент ребенок чувствовал поддержку близких.
Итоговую аттестацию вице-спикер призвал отформатировать так, чтобы она перестала восприниматься как событие, способное перечеркнуть жизнь. Задачей экзамена, по его мнению, должна оставаться проверка реальных знаний, а не испытание на пределе эмоциональных возможностей.
Ранее администрация Самары информировала о госпитализации ученицы. После сдачи ЕГЭ по истории ей резко стало плохо, потребовалось обследование в медучреждении. Местные СМИ изначально сообщали о подозрении на инсульт. Позднее региональные власти уточнили: диагноз врачи не подтвердили, состояние пациентки удовлетворительное.
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