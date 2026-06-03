Экзамен без нервов: в Госдуме придумали антистресс-набор для школьников

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с пакетом предложений, призванных снизить психологическое давление на школьников в период итоговой аттестации. Комментарий парламентария для ТАСС последовал сразу за инцидентом в Самаре, где выпускницу увезли в больницу прямо с экзамена по истории.