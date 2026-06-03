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Как воскресить голос: российские хирурги нашли способ вернуть речь

Российские хирурги создали методику, которая возвращает способность нормально говорить. До этого в стране не существовало возможностей восстановить собственную ткань гортани. Подробности сообщают «Известия».

Российские хирурги создали методику, которая возвращает способность нормально говорить. До этого в стране не существовало возможностей восстановить собственную ткань гортани. Подробности сообщают «Известия».

Работает система так: в область дефекта помещают особые клетки. Со временем проблемный участок гортани замещается собственной тканью, восстанавливается структура складки и ее способность к вибрации. Выполнено уже три операции с положительными результатами.

Первый пациент перенес вмешательство благополучно, улучшение подтверждено акустическим анализом голоса. Ежегодно в России фиксируется от 5 до 15 тысяч случаев повреждения голосовых складок после ИВЛ и около 5 тысяч — после хирургических вмешательств.

Отдельную группу составляют люди с параличами гортани, которые годами живут с охриплостью. Разработка носит платформенный характер — меняя состав, ее можно адаптировать для восстановления других тканей.

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