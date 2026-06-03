Как воскресить голос: российские хирурги нашли способ вернуть речь

Первый пациент перенес вмешательство благополучно, улучшение подтверждено акустическим анализом голоса. Ежегодно в России фиксируется от 5 до 15 тысяч случаев повреждения голосовых складок после ИВЛ и около 5 тысяч — после хирургических вмешательств.