Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: Трамп решит, когда и как поставлять Тайваню оружие на $14 млрд

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решит, когда и как поставлять Тайваню оружие на 14 миллиардов долларов, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решит, когда и как поставлять Тайваню пакет оружия на 14 миллиардов долларов, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Речь идёт о пакете помощи, который утвердили США.

«Президент должен будет решить, когда и как это будет реализовано. Это уже было одобрено Конгрессом», — сказал Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Он отметил, что решительные протесты Китайской Народной Республики практически не учитываются Соединёнными Штатами.

Напомним, официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что власти Китая выступают против любых официальных контактов между США и администрацией Тайваня, а также не приемлют поставки оружия Соединённых Штатов.

По словам Трампа, достигнуты договорённости по вопросам Тайваня и Ирана. Также стало известно, что Китай впервые с 2017 года закупит у США 200 самолётов Boeing.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше