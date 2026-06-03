Рубио: Трамп решит, когда и как поставлять Тайваню оружие на $14 млрд

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решит, когда и как поставлять Тайваню пакет оружия на 14 миллиардов долларов, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Речь идёт о пакете помощи, который утвердили США.
«Президент должен будет решить, когда и как это будет реализовано. Это уже было одобрено Конгрессом», — сказал Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Он отметил, что решительные протесты Китайской Народной Республики практически не учитываются Соединёнными Штатами.
Напомним, официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что власти Китая выступают против любых официальных контактов между США и администрацией Тайваня, а также не приемлют поставки оружия Соединённых Штатов.