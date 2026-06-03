Поставки нефти, соглашения, меморандумы. Топ-10 крупнейших сделок ПМЭФ

7. На ПМЭФ-2019 администрация Ленинградской области подписала соглашение с ООО «Русхимальянс» (совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи») по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги Кингисеппского района. Объем соглашения составлял $11 млрд (750 млрд руб.). Первый бетон в основание комплекса был залит в ноябре 2021 года, работы велись компанией Linde и были остановлены немецкой стороной летом 2022 года. В ноябре 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Русхимальянса» к американским «дочкам» германской Linde, обязав их возместить убытки (всего более 200 млрд руб.) путем реализации их имущества. Реализация проекта продолжается без Linde. В декабре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что готовность комплекса в Усть-Луге достигла 70%, его пуск будет осуществлен двумя очередями в 2026 и 2027 годах. Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа с Надым-Пар-Тазовского газодобывающего региона на Ямале.