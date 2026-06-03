Поставки нефти, соглашения, меморандумы. Топ-10 крупнейших сделок ПМЭФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 3−6 июня 2026 года состоится очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Ежегодно на нем заключаются сотни сделок общей суммой в несколько триллионов рублей, в том числе 6,48 трлн — в 2025 году.
ТАСС подготовил материал о 10 крупнейших соглашениях, чья сумма не являлась коммерческой тайной.
1. На ПМЭФ в 2013 году между «Роснефтью» и Китайской народной нефтегазовой компанией (CNPC) было заключено соглашение на долгосрочные поставки нефти на сумму в $270 млрд. Контракт предусматривает отгрузку в Китай 365 млн тонн нефти в течение 25 лет. Поставки начались в конце июля 2013 года.
2. В ходе ПМЭФ-2022 российская группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» подписала с китайской компанией «Чжунчэнтун интернейшнл инвестмент» соглашение о торговле и инвестициях в рамках проекта по созданию сети элеваторов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Стоимость соглашения составила около 2 трлн руб. (порядка $35 млрд, здесь и далее пересчет в доллары США по действовавшему курсу). Поставки продукции по новому сухопутному зерновому коридору в Китай начались 31 мая 2023 года.
3. В 2022 году в ходе ПМЭФ Сбербанк и ДОМ.РФ заключили меморандум о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 трлн руб. (около $18 млрд) в течение 2022−2023 годов. Первый выпуск облигаций в рамках соглашения состоялся в августе 2022 года: его объем составил 155,4 млрд руб. Выпуск ценных бумаг продолжается и в 2026 году.
4. В прошлом, 2025 году, на ПМЭФ ВЭБ.РФ и инфраструктурный холдинг «Нацпроектстрой» подписали меморандум о сотрудничестве по проектам государственно-частного партнерства на 1 трлн руб. (порядка $12,6 млрд). В портфель проектов войдет строительство автодорог, в том числе обходов городов, мостов, железнодорожной инфраструктуры.
5. В 2022 году РЖД и ВТБ заключили кредитное соглашение сроком на пять лет и на сумму до 630 млрд руб. (порядка $11,5 млрд). В пресс-службе РЖД сообщали, что финансовая поддержка банка позволит железнодорожникам частично заместить кредитование с европейских рынков и продолжить финансирование важных инфраструктурных проектов.
6. В 2017 году на ПМЭФ был заключен меморандум о стратегическом партнерстве между немецкой Linde Group и российской группой компаний ТАИФ (ныне в составе «Сибура») о строительстве нового комплекса по производству этилена на базе «Нижнекамскнефтехима». Инвестиции в проект оценивались в $10 млрд. Также стороны подписали контракт на проектирование этого комплекса стоимостью около $1 млрд. Строительство комплекса стартовало в 2020 году, первоначально генподрядчиком была турецкая фирма Gemont. В июле 2022 года договор с ней был расторгнут, строительство продолжалось силами российских подрядных организаций. Комплекс был запущен в январе 2025 года, он рассчитан на производство более 270 тыс. тонн пропилена, 245 тыс. тонн бензола и 88 тыс. тонн бутадиена в год.
7. На ПМЭФ-2019 администрация Ленинградской области подписала соглашение с ООО «Русхимальянс» (совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи») по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги Кингисеппского района. Объем соглашения составлял $11 млрд (750 млрд руб.). Первый бетон в основание комплекса был залит в ноябре 2021 года, работы велись компанией Linde и были остановлены немецкой стороной летом 2022 года. В ноябре 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Русхимальянса» к американским «дочкам» германской Linde, обязав их возместить убытки (всего более 200 млрд руб.) путем реализации их имущества. Реализация проекта продолжается без Linde. В декабре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что готовность комплекса в Усть-Луге достигла 70%, его пуск будет осуществлен двумя очередями в 2026 и 2027 годах. Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа с Надым-Пар-Тазовского газодобывающего региона на Ямале.
8. На ПМЭФ-2024 госкорпорация ВЭБ.РФ и «Русгидро» подписали соглашение о сотрудничестве по модернизации объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке. В рамках соглашения планируется построить новые ТЭЦ и ГРЭС в Якутске, Хабаровске, Артеме (Приморский край), 2-ю очередь Нерюнгринской ГРЭС (Якутия), реконструировать или расширить Партизанскую ГРЭС (Приморский край) и Владивостокскую ТЭЦ-2. Общая электрическая мощность новых или реконструированных энергообъектов составит 2,1 тыс. МВт. Общий объем привлекаемых средств — $7,3 млрд (650 млрд руб.). Ввод всех шести объектов планируется в период 2026—2028 годов, на Владивостокской ТЭЦ-2 уже модернизированы и введены в эксплуатацию два энергоблока мощностью 240 МВт.
9. В 2021 году на ПМЭФ «Русская платина» подписала меморандум о намерениях с ВЭБ.РФ и ВТБ по проекту освоения платино-медно-никелевого Черногорского месторождения в Красноярском крае, в том числе по строительству горно-обогатительного комплекса (ГОК) мощностью 7 млн тонн руды в год. Общие инвестиции в проект оценивались в $7,2 млрд (570 млрд руб.), в том числе 190 млрд руб. на первую очередь. Договор по кредитованию был подписан в феврале 2022 года. Ввод ГОКа в эксплуатацию намечен на второе полугодие 2026 года.
10. В ходе ПМЭФ-2013 «Роснефть» заключила соглашение с польской компанией PKN Orlen S. A. на поставку в Чехию 8 млн тонн нефти по трубопроводу «Дружба» на сумму $7 млрд. Контракт изначально был заключен до 30 июня 2016 года, с тех пор он трижды продлевался. Срок соглашения истек в январе 2023 года.