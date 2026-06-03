За сутки на Солнце произошло три вспышки класса M

Ранее сообщалось, что на обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы, источником которых, вероятно, стала группа пятен на поверхности звезды. Судя по всему, считают учёные, протоны обогнули Солнце и приблизились к Земле с обратной стороны.