Гимнастке Лысенко подарили щенка

СОЧИ, 3 июня. /ТАСС/. Россиянка Арина Лысенко, выступившая на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии в групповых упражнениях, получила в подарок щенка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Сочи, куда прибыли спортсменки.
Щенка породы мальтипу спортсменке подарили родители. «Это долгожданный подарок, несколько лет просила», — рассказала ТАСС мать Лысенко.
Участниц чемпионата Европы в аэропорту встретили родные, близкие и фанаты.
На завершившемся чемпионате Европы по художественной гимнастике российские спортсменки заняли первое место по числу завоеванных медалей. Россиянки выиграли 9 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. Турнир стал для российских гимнасток первым крупным международным соревнованием после пятилетнего перерыва, на котором они выступили под флагом страны.