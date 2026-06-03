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Гимнастке Лысенко подарили щенка

Щенка породы мальтипу спортсменке подарили родители.

СОЧИ, 3 июня. /ТАСС/. Россиянка Арина Лысенко, выступившая на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии в групповых упражнениях, получила в подарок щенка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Сочи, куда прибыли спортсменки.

Щенка породы мальтипу спортсменке подарили родители. «Это долгожданный подарок, несколько лет просила», — рассказала ТАСС мать Лысенко.

Участниц чемпионата Европы в аэропорту встретили родные, близкие и фанаты.

На завершившемся чемпионате Европы по художественной гимнастике российские спортсменки заняли первое место по числу завоеванных медалей. Россиянки выиграли 9 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. Турнир стал для российских гимнасток первым крупным международным соревнованием после пятилетнего перерыва, на котором они выступили под флагом страны.

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