В ОП предложили освободить многодетных от туристического налога

Он отметил, что, конечно, подобный «курортный сбор» не является обременительным, но его отмена для многодетных будет иметь символическое значение. «Если это решение будет принято уже в этом году, то это позволит многим семьям воспользоваться ситуацией и, пусть даже немного, но сэкономить на летнем отдыхе. Это важно, поскольку большое количество детей, конечно, увеличивает стоимость путевки, а также размер туристического налога», — заключил собеседник агентства.