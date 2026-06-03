В ОП предложили освободить многодетных от туристического налога

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Многодетные семьи должны быть освобождены от туристического налога, это подчеркнуло бы государственную поддержку семейного отдыха. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«В качестве поддержки многодетных семей стоит отменить туристический налог для этой категории россиян. Данное решение подчеркнет государственную поддержку семейного отдыха, а также поспособствует развитию внутреннего туризма», — сказал эксперт.
Он отметил, что, конечно, подобный «курортный сбор» не является обременительным, но его отмена для многодетных будет иметь символическое значение. «Если это решение будет принято уже в этом году, то это позволит многим семьям воспользоваться ситуацией и, пусть даже немного, но сэкономить на летнем отдыхе. Это важно, поскольку большое количество детей, конечно, увеличивает стоимость путевки, а также размер туристического налога», — заключил собеседник агентства.