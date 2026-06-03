«Алые паруса», медали и прощальный вальс: Полный гид по выпускному-2026

До самой важной ночи в жизни выпускников школ остался почти месяц — выпускной состоится 27 июня, так что время на подготовку есть. Успеете и окончательно выбрать платье, и подарок учителю придумать. А пока можно спокойно изучить этот гид: здесь и официальная дата, и условия получения медали, и лучшие идеи для идеального вечера.
Когда выпускной в 2026 году — 27 июня.
Минпросвещения дало школам ориентир — провести выпускные вечера для 9-х и 11-х классов 27 июня. День выпадает на субботу, что многим родителям и гостям только на руку: не надо вырываться с работы. Однако, как подчеркнул министр Сергей Кравцов, это именно рекомендация, а не приказ. Окончательное слово — за регионами и конкретными школами.
Почему выбрали 27-е? Логика простая: основной этап ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня. Значит, к концу месяца все основные экзамены уже будут сданы. Но если школе удобнее сдвинуть дату на день-два — Минпросвещения не против.
Что ещё важно запомнить выпускнику:
ЕГЭ (основной период) — с 1 июня по 9 июля. Всероссийский бал в Кремле — вечером 26 июня, начало — в 17:00, перед школьными гуляньями. Общегородской выпускной в Москве — 26 июня, программа рассчитана с вечера 26 июня до 06:00 27 июня. «Алые паруса» в Питере — в ночь с 27 на 28 июня.
Тут есть один нюанс: в некоторых регионах могут назначить свою дату. Так что лучше перепроверить информацию в своей школе.
Вручение аттестатов и золотых медалей: как это проходит.
Стандартный сценарий: сначала все собираются в актовом зале. Начинают обычно в 17:00−18:00. На сцену выходят директор, завучи, первые учителя, родители — говорят тёплые слова. Каждому выпускнику вручают аттестат о среднем общем образовании. А потом наступает черёд тех, кто получил заветную медаль.
Что нужно, чтобы получить золотую или серебряную медаль.
Медаль «За особые успехи в учении» — это серьёзно. Награда даёт дополнительные баллы к ЕГЭ.
Золотая медаль I степени. Условие жёсткое: закончить 10‑й и 11‑й классы только на пятёрки. Никаких четвёрок. Все итоговые оценки — отлично.
Серебряная медаль II степени. Здесь чуть мягче: в аттестате не больше двух четвёрок и ни одной тройки. Остальные — пятёрки.
Подтверждение на ЕГЭ. Просто хороших оценок мало. Медалистам нужно набрать порог:
для золота: минимум 70 баллов по русскому языку и по профильной математике;для серебра: не менее 60 баллов по русскому языку и одному предмету на выбор.
После того как все награды вручили, обычно наступает трогательный момент — ответное слово выпускников. Тут благодарят учителей и родителей. Часто не обходится без слёз, и это нормально.
Программа выпускного вечера.
Сценарий вечера делится на два блока: официальная часть и неформальное общение. Традиционно школы включают в программу трогательные элементы, которые навсегда остаются в памяти.
Торжественная церемония: поздравления от администрации школы и гостей, вручение аттестатов, награждение медалистов и концерт, подготовленный силами талантливых учеников. Праздничная часть: школа уполномочивает родителей выбрать формат праздника. Это может быть банкет в школьной столовой (с неожиданно вкусной едой), аренда кафе или ресторана, выезд на теплоходе по рекам города или поездка в загородный клуб с ночёвкой. Дресс-код и традиции: классические длинные платья для девушек и строгие костюмы для юношей — вне времени. За последние годы стали популярны тематические вечеринки и, конечно, масштабная фотосессия на фоне достопримечательностей. Финал один — встреча рассвета и прощание со школой под ночным небом. Новые правила 2026 года: Минпросвещения рекомендовало сделать торжества патриотичными — включать в сценарии церемонию поднятия флага и исполнение гимна. Также рекомендуется чествовать многодетные семьи и приглашать родителей, имеющих государственные награды или участвующих в СВО.
«Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге: программа и дата.
Для многих выпускников поездка в Питер на «Алые паруса» — главная мечта. Губернатор Александр Беглов утвердил дату: 27 июня 2026 года. Начало — в 20:00 с выступления молодёжных коллективов на Дворцовой площади, а в 22:05 — торжественное обращение губернатора.
Где лучше смотреть:
Дворцовая набережная — самые престижные места, прямо у сцены. Стрелка Васильевского острова — отличный обзор на акваторию. Петроградская набережная — если хотите встретить бриг одним из первых.
Не попали в Петербург? Не беда. Федеральные каналы покажут всё в прямом эфире.
Кульминация — мощное пиротехническое шоу прямо над Невой. И, конечно, проход знаменитого брига «Россия» под алыми парусами. Зрелище, которое невозможно забыть.
Выпускные балы в Москве в 2026-м: площадки и мероприятия.
В столице тоже готовятся к большому празднику. Общегородской выпускной пройдёт в ночь с 26 на 27 июня. Главная площадка, как и в прошлые годы, — ВДНХ. Сергей Собянин пообещал, что программа будет насыщенной.
Что увидят гости:
15 тематических зон на любой вкус: от спортивных состязаний до танцевальных батлов и интеллектуальных викторин. Живая музыка — отдельная площадка, где выступают музыканты с инструментами. Звёздный концерт и диджей-сеты, а под утро — традиционный фейерверк.
Кстати, в этом году организаторы подготовили сюрприз — ночные экскурсии по павильонам ВДНХ. Уникальную архитектуру подсветят прожекторами, получится красиво.
Важный момент: попасть на мероприятие можно только по индивидуальным браслетам с QR-кодом. Их выдают в московских школах самим выпускникам.
Идеи для организации выпускного в школе или кафе.
Если вы не попали на общегородские торжества, не огорчайтесь: самостоятельная организация вечера может подарить незабываемые эмоции.
Топ идей для необычного сценария.
«Оскар-2026»: парад в вечерних платьях и смокингах, красная дорожка, статуэтки в номинациях «Мистер и мисс обаяние», «Золотая шпора» и видеонарезка школьных будней. В ритме 80-х или 90-х: если хочется кринжа и ностальгии. Яркие костюмы, зажигательные песни «Ласкового мая» и танцы до упаду. Звёздная вечеринка: превратитесь в знаменитостей. Главное — подготовить смешные образы. В стиле «Великий Гэтсби»: джаз, блеск, перья и атмосфера роскоши 20-х годов.
Какой памятный подарок выбрать?
Выпускникам принято дарить нечто большее, чем просто цветы. В 2026 году тренд на полезные и эмоциональные презенты.
Для всех: памятные футболки с надписью «Выпуск-2026» или магниты с общей фотографией класса. Бюджетный вариант (до 5000 рублей): профессиональная фотосессия класса, набор стильных аксессуаров (бабочки, галстуки) или книга с пожеланиями от каждого ученика и учителей. Подарки от родителей (от 50 000 рублей): по результатам опросов, старшеклассники ждут от родителей внушительных подарков. В топе, конечно, новейшие гаджеты. Педагогам: подарочные сертификаты в салоны красоты или спа, элитный чай/кофе в красивой упаковке или техника для кабинета.
Часто задаваемые вопросы.
Когда точно выпускной в школах в 2026 году?
Минпросвещения советует провести его 27 июня. Суббота, удобно. Но регионы могут сдвинуть дату — лучше уточнить в своей школе.
Кто может получить золотую медаль?
Тот, у кого за 10-й и 11-й класс одни пятёрки в аттестате. Плюс на ЕГЭ нужно набрать минимум 70 баллов по русскому и по профильной математике.
А серебряную кому дают?
Если в аттестате не больше двух четвёрок (и ни одной тройки) — можно претендовать. Экзамены: не менее 60 баллов по русскому и одному предмету на выбор.
Во сколько начинается выпускной вечер?
Обычно официальная часть стартует в 17:00−18:00. Дальше — банкет и танцы.
Где и когда смотреть «Алые паруса — 2026»?
В ночь с 27 на 28 июня. Концерт — на Дворцовой площади, водное шоу и фейерверк — на Дворцовой набережной и стрелке Васильевского острова.
Билеты на «Алые паруса» продаются?
Нет. Бесплатные приглашения на концертную площадку получают только питерские школы. Попасть на набережную может любой желающий — но лучше приезжать с запасом времени, народу будет много.
Заключение.
Выпускной-2026 пройдёт 27 июня. Это главная ночь, когда вчерашние школьники вступают во взрослую жизнь. Поэтому, будете ли вы грандиозно отрываться на ВДНХ, отправитесь на «Алые паруса» в Петербурге или просто проведёте душевный вечер в школьном дворе, — подготовьтесь к тому, что эмоции будут зашкаливать.
Лучший совет родителям: не затягивайте с бронированием (рестораны, лимузины и фотографы разбираются быстро). Лучший совет выпускникам: выключите свои смартфоны на выпускном, запомните этот момент начала взрослой жизни — он не повторится. Серьёзно. Наслаждайтесь этим вечером — последним вечером детства.