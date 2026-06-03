«Алые паруса», медали и прощальный вальс: Полный гид по выпускному-2026

Торжественная церемония: поздравления от администрации школы и гостей, вручение аттестатов, награждение медалистов и концерт, подготовленный силами талантливых учеников. Праздничная часть: школа уполномочивает родителей выбрать формат праздника. Это может быть банкет в школьной столовой (с неожиданно вкусной едой), аренда кафе или ресторана, выезд на теплоходе по рекам города или поездка в загородный клуб с ночёвкой. Дресс-код и традиции: классические длинные платья для девушек и строгие костюмы для юношей — вне времени. За последние годы стали популярны тематические вечеринки и, конечно, масштабная фотосессия на фоне достопримечательностей. Финал один — встреча рассвета и прощание со школой под ночным небом. Новые правила 2026 года: Минпросвещения рекомендовало сделать торжества патриотичными — включать в сценарии церемонию поднятия флага и исполнение гимна. Также рекомендуется чествовать многодетные семьи и приглашать родителей, имеющих государственные награды или участвующих в СВО.