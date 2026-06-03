Спектакли, выставки, концерты. История культурных программ ПМЭФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 3−6 июня 2026 года состоится очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В его рамках ежегодно проходят концерты известных артистов, спектакли, выставки.
ТАСС подготовил материал о том, что в себя включали культурные программы предыдущих форумов.
2003−2019 годы.
Впервые культурная программа была разработана для ПМЭФ в 2003 году. Тогда гостям предлагалось посещение городских и пригородных дворцов, парковых ансамблей, а также театров и музеев. Наряду с этим была организована ночная прогулка на катерах по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
В последующие годы количество мероприятий, проводимых в рамках культурной программы ПМЭФ, постоянно росло. 8 июня 2007 года в день открытия XI ПМЭФ на Дворцовой площади для гостей форума и жителей города впервые был организован бесплатный концерт. Немецкая группа Scorpions и британский певец Робин Гибб (группа Bee Gees) выступили в сопровождении Большого симфонического оркестра и хора Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В дальнейшем на концертах на Дворцовой площади выступали группа Duran Duran, певцы Стинг, Роджер Уотерс и другие.
2021 год.
Из-за ограничений, связанных с пандемией, культурная программа была сокращена почти в три раза по сравнению с ПМЭФ-2019. В рамках форума на Дворцовой площади состоялся концерт-посвящение медикам и волонтерам с участием российской певицы Дианы Арбениной и симфонического оркестра Театра Петруццелли (Бари, Италия). В театре «Балтийский дом» прошел гастрольный показ спектакля МХАТ им. М. Горького «Лес». В общественно-деловом пространстве «Севкабель порт» была проведена серия фестивальных кинопоказов Qatar Film Days, призванная познакомить зрителей с современным кинематографом стран Ближнего Востока и Северной Африки. В общей сложности состоялось более 30 мероприятий.
2022 год.
В рамках культурной программы ПМЭФ в Александринском театре состоялись гастрольные показы спектакля «Двенадцать» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова (ныне «Мастерская “12” Никиты Михалкова»), в Центральном выставочном зале «Манеж» — ярмарка искусства «1703». В Михайловском театре был проведен гала-концерт звезд оперы и балета, на Дворцовой площади — концерт «Звезды “Русского радио”, в музейно-историческом парке “Остров фортов” — фестиваль “Паруса Кронштадта”. В общей сложности состоялось свыше 40 мероприятий.
2023 год.
В рамках культурной программы ПМЭФ в Центральном выставочном зале «Манеж» прошла вторая ярмарка искусства «1703». На Дворцовой площади был проведен концерт «Рок над Невой» с участием групп «Чиж и Ко», «Джанго» и других. Состоялись показы актуальной моды от российских дизайнеров. В общей сложности было организовано более 50 мероприятий.
2024 год.
В рамках культурной программы форума на Дворцовой площади прошли открытые чтения «Пушкиниана» к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина и музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа». В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялась выставка, на которой были представлены рисунки Пушкина и рукописные строки его поэмы «Скупой рыцарь». В Михайловском театре прошел гала-концерт артистов оперы и балета. На концерте на Дворцовой площади выступили певцы Вячеслав Бутусов и Татьяна Куртукова, а также молодежный хор Исаакиевского собора. В общей сложности культурная программа ПМЭФ насчитывала свыше 40 мероприятий.
2025 год.
Культурная программа ПМЭФ включала разнообразные мероприятия. По зданию Русского географического общества и в Институте восточных рукописей Российской академии наук были проведены обзорные экскурсии. На деловой площадке форума прошел подиумный показ российских дизайнеров «Русский сезон». В его рамках были представлены коллекции, вдохновленные национальным кодом народов России. В Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской состоялся показ спектакля «Многоголосье», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На Дворцовой площади прошел концерт российских и итальянских исполнителей. Его участниками стали, в частности, музыкальная группа «Комната культуры», заслуженная артистка России Зара, итальянские певцы Аль Бано и Ива Дзаникки. В общей сложности культурная программа ПМЭФ насчитывала более 30 мероприятий.