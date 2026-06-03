Спектакли, выставки, концерты. История культурных программ ПМЭФ

Из-за ограничений, связанных с пандемией, культурная программа была сокращена почти в три раза по сравнению с ПМЭФ-2019. В рамках форума на Дворцовой площади состоялся концерт-посвящение медикам и волонтерам с участием российской певицы Дианы Арбениной и симфонического оркестра Театра Петруццелли (Бари, Италия). В театре «Балтийский дом» прошел гастрольный показ спектакля МХАТ им. М. Горького «Лес». В общественно-деловом пространстве «Севкабель порт» была проведена серия фестивальных кинопоказов Qatar Film Days, призванная познакомить зрителей с современным кинематографом стран Ближнего Востока и Северной Африки. В общей сложности состоялось более 30 мероприятий.