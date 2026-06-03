Литва останется без американских военных: вот что происходит

Сообщается, что около тысячи американских военнослужащих, а также военная техника выводятся с территории Литвы. При этом ранее ротация войск США проводилась непрерывно, то есть американские военнослужащие не покидали территорию Литвы до тех пор, пока не прибывала следующая группа.