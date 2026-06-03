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Жених Лерчек показал, как блогерша после шестой химиотерапии учит испанский язык

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) успешно завершила шестой курс химиотерапии. Об этом в своем блоге во вторник, 2 июня, сообщил ее жених, хореограф Луис Сквиччиарини, опубликовав видео из больницы.

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) успешно завершила шестой курс химиотерапии. Об этом в своем блоге во вторник, 2 июня, сообщил ее жених, хореограф Луис Сквиччиарини, опубликовав видео из больницы.

— Едем домой, соскучились по детям. Спасибо всем, кто пишет и переживает. Мы чувствуем вашу энергию, — подписал кадры Сквиччиарини.

По дороге домой Лерчек, лежа на коленях у жениха, учила испанский язык. Луис отметил, что они практикуются каждый день. Также он прокомментировал слова хейтеров, которые считают, что блогерша якобы платит больнице ради съемок с вымышленным диагнозом.

1 июня младший брат Чекалиной Родион сообщил, что отвез ее на шестую химиотерапию из девяти. Мужчина добавил, что его «очень поражает», что многие люди не верят в то, что у его сестры есть онкологическое заболевание.

16 мая журналист Отар Кушанашвили заявил, что больше не верит в то, что Лерчек страдает раком четвертой стадии. Его смутила активная жизнь блогерши — тренировки в спортзале с весом и рабочие проекты, о которых ее семья рассказывает в соцсетях.

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