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США ударили ракетой по пустому нефтяному танкеру, шедшему в порт Ирана

Военные Соединённых Штатов нанесли удар по нефтяному танкеру Lexie, который следовал без груза в порт Ирана, сообщает Пентагон.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов нанесли удар по нефтяному танкеру Lexie, который следовал без груза в порт Ирана, сообщает Пентагон.

Удар был нанесён ракетой Hellfire. В Центральном командовании ВС США заявили, что экипаж игнорировал предупреждения.

«Центральное командование обеспечило соблюдение блокады, приняв меры против танкера Lexie, шедшего под флагом Ботсваны в международных водах в направлении острова Харк. Экипаж судна на протяжении 24 часов игнорировал неоднократные предупреждения и не выполнял указания ВС США», — говорится в сообщении.

Ракета была запущена в машинное отделение, военные США отметили, что судно выведено из строя.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По данным Axios, переговорщики Соединённых Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. В частности, документ предусматривает свободный проход по Ормузскому проливу без взимания платы и разминирование его вод за 30 дней.

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