США ударили ракетой по пустому нефтяному танкеру, шедшему в порт Ирана

Удар был нанесён ракетой Hellfire. В Центральном командовании ВС США заявили, что экипаж игнорировал предупреждения.
«Центральное командование обеспечило соблюдение блокады, приняв меры против танкера Lexie, шедшего под флагом Ботсваны в международных водах в направлении острова Харк. Экипаж судна на протяжении 24 часов игнорировал неоднократные предупреждения и не выполнял указания ВС США», — говорится в сообщении.
Ракета была запущена в машинное отделение, военные США отметили, что судно выведено из строя.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По данным Axios, переговорщики Соединённых Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. В частности, документ предусматривает свободный проход по Ормузскому проливу без взимания платы и разминирование его вод за 30 дней.