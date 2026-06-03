Адвокат сказала белорусам, как списать пеню за просроченные коммунальные платежи

Адвокат Ульяна Яндульская объяснила в соцсетях Совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов, как списать пеню за коммуналку.
Яндульская обратила внимание, что в Беларуси действует Положение о списании пени гражданам, имеющим просроченную задолженность за оплату ЖКУ. Для того, чтобы оно начало действовать, требуется выплатить основной долг. Потом в организацию, которая начисляет коммуналку, подается заявление в произвольной форме о списании пени. В нем нужно указать причину возникновения задолженности.
В течение семи дней названная структура проведет обследование жилищных условий гражданина. Также обратят внимание на имущественное положение гражданина и проживающих с ним членов семьи. Результатом станет акт обследования.
А в течение 20 дней после подачи заявления начисляющая коммуналку организация направит в гор- и райисполкомы, администрации районов Минска проект решения о списании пени или отказе в нем. А спустя максимум 20 дней после предоставления этого проекта в местные органы власти и после согласования с областными исполкомами или Мингорисполкомом будет принято окончательное решение.
Гражданин узнает о результате рассмотрения своего заявления из письменного уведомления от организации, начисляющей плату за услуги ЖКУ. Как можно понять из названных адвокатом сроков, все административные процедуры займут до 40 дней.
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