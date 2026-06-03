Адвокат сказала белорусам, как списать пеню за просроченные коммунальные платежи

А в течение 20 дней после подачи заявления начисляющая коммуналку организация направит в гор- и райисполкомы, администрации районов Минска проект решения о списании пени или отказе в нем. А спустя максимум 20 дней после предоставления этого проекта в местные органы власти и после согласования с областными исполкомами или Мингорисполкомом будет принято окончательное решение.