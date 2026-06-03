ПМЭФ-2026. Главное о форуме

ТАСС-ДОСЬЕ. 3−6 июня 2026 года проходит XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
ТАСС подготовил материал о мероприятии.
Основные сведения.
Петербургский международный экономический форум — наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России. Проходит с 1997 года. До 2007 года носил название «Петербургский экономический форум». В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса.
На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.
Ежегодно форум посещают свыше 10 тыс. участников, представляющих более 100 стран мира (в 2025 году — рекордные 24,2 тыс. участников из 144 стран и территорий). Работа ПМЭФ организована в виде пленарных заседаний, круглых столов, выставок, телемостов, презентаций. С 2005 года в работе форума принимает участие президент России: в 2005—2007, 2012−2025 годах на нем присутствовали Владимир Путин, в 2008—2011 годах — Дмитрий Медведев.
Традиционно форум сопровождает обширная культурная программа (в 2026 году — несколько десятков концертов, выставок и т.д.).
Особенностью мероприятия является его практическая направленность. В рамках ПМЭФ с 2010 года было подписано несколько сотен инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму свыше $775 млрд. В 2013 году было заключено 102 соглашения на общую сумму 9,6 трлн руб. (порядка $320 млрд), что является самым крупным показателем за всю историю форума. В 2024 году сумма соглашений, не являющихся коммерческой тайной, составила 6,49 трлн руб., а в 2025 году — 6,48 трлн руб.
Высокопоставленные гости.
С начала проведения форума в 1997 году его посетили «первые лица» из 40 стран мира — всего 51 человек.
Первым главой иностранного государства, побывавшим на форуме, стал в 1998 году президент Белоруссии Александр Лукашенко (впоследствии он посещал ПМЭФ в 2007 и 2008 годах). Среди «первых лиц» Группы двадцати в ПМЭФ участвовали президенты Франции Николя Саркози (2010) и Эмманюэль Макрон (2018), председатели КНР Ху Цзиньтао (2011) и Си Цзиньпин (2015, 2019), канцлер Германии Ангела Меркель (2013), премьер-министры Италии Маттео Ренци (2016), Индии Нарендра Моди (2017) и Японии Синдзо Абэ (2019), а также президент Индонезии Прабово Субианто (2025).
Наиболее представительным за последние годы был ПМЭФ в 2019 году. Тогда форум посетили Си Цзиньпин, президент Молдавии Игорь Додон, президент Республики Болгария Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Также в работе форума принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
С 2016 года одна или несколько стран получают статус гостя ПМЭФ. Первой страной — гостем форума была Италия. В 2026 году страной — гостем ПМЭФ является Саудовская Аравия.
Место проведения.
В 2026 году ПМЭФ в 10-й раз с 2016 года состоится в «Экспофоруме». В 2006—2015 годах он проходил на площадке «Ленэкспо», а в 1997—2005 годах — в Таврическом дворце.
Организаторы и партнеры.
В 2006 году организатором ПМЭФ стало Министерство экономического развития и торговли РФ. В 2007 году для проведения форума был создан постоянный Фонд ПМЭФ, который в 2015 году был переименован в Фонд Росконгресс (директор — Александр Стуглев). Официальный бюджет мероприятия не разглашается, основную часть доходов форума составляют средства партнеров-спонсоров и регистрационные взносы участников (стоимость стандартного пакета участника в 2026 году начиналась от 1,45 млн руб. при заблаговременной покупке). Также средства на подготовку к ПМЭФ выделяются из бюджета Санкт-Петербурга.
В качестве партнеров форума в 2026 году выступают более 100 организаций и компаний. Титульные партнеры ПМЭФ-2026 — ВЭБ.РФ и госкорпорация «Росатом», среди других генеральных спонсоров и партнеров — Сбербанк, Банк ВТБ, «Газпром», Газпромбанк, «Газпромнефть», «Новатэк», «ОТП Банк», Банк ПСБ. Официальный авиаперевозчик — «Аэрофлот», стратегический партнер — «Россети», официальный автомобиль форума — Hongqi.
ТАСС является генеральным информационным партнером ПМЭФ-2026.
Сайт.
Официальный сайт форума — forumspb.com.