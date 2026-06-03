ПМЭФ-2026. Главное о форуме

В 2006 году организатором ПМЭФ стало Министерство экономического развития и торговли РФ. В 2007 году для проведения форума был создан постоянный Фонд ПМЭФ, который в 2015 году был переименован в Фонд Росконгресс (директор — Александр Стуглев). Официальный бюджет мероприятия не разглашается, основную часть доходов форума составляют средства партнеров-спонсоров и регистрационные взносы участников (стоимость стандартного пакета участника в 2026 году начиналась от 1,45 млн руб. при заблаговременной покупке). Также средства на подготовку к ПМЭФ выделяются из бюджета Санкт-Петербурга.