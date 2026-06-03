3 июня в календаре: Вceмиpный дeнь вeлocипeдa, день пионов и Всемирный день бега

Если в этот день ненастье, то и осень окажется ненастной. Умеренно тепло и днем и ночью — к затяжному ненастью. Если ночью на небе исчезают маленькие звездочки, ждите дождя. Хорошо рябина цветет — к урожаю льна. Девушки этим днем кос не заплетали, чтобы волосы стали похожими на лен — светлыми и длинными. Появились мухоморы — жди белых грибов. Пошли сыроежки раньше белых — в лесу с корзиной нечего делать. Уголь в печи тлеет ярко — к осадкам. Сильное мерцание звезд предвещает ненастье. Голос звенит — к плохой погоде. На восходе солнца ощущается духота — к ненастной погоде. Радуга с западной стороны горизонта — к дождям. Если в Еленин день дождь — осень будет ненастная. Лен сей в последнюю четверть луны. Тихая погода хороша для посева льна. Кукушка кукует — хорошая погода будет. Если дождь с градом пронесется в этот день, то 3 декабря выпадет снег крупой. Луна как будто в кругу — погода будет пасмурной. Над лесом стоит парной туман — грибы начнут активно расти.