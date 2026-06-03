3 июня в календаре: Вceмиpный дeнь вeлocипeдa, день пионов и Всемирный день бега

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.
Еленин день.
В этот день чтят память святой Елены, жившей в 3−4 веках. Она была матерью римского императора Константина I и прославилась своей деятельностью по распространению христианства. По ее инициативе в Иерусалиме были проведены раскопки, в ходе которых были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии.
На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. Старушки собирали с каждой бабы в деревне по паре печеных куриных яиц и клали их в мешок с семенами. Мужик, выехав в поле для посева льна, первым делом принимался за завтрак и домой привозил одни скорлупки. По другому обычаю, сеяльщик должен был печеные яйца подкинуть как можно выше — на высокий рост льна. Если же лен сеяла баба, то она раздевалась донага — в расчете, что лен сжалится над ней и подумает: «Какая бедная женщина — у нее даже рубашки нет, нужно ей помочь».
В этот же день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олене (Елене) — льны, Константину — огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись».
А вот чего плести не следовало на Олену — это кос. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными.
Примечали приметы погоды. Если день на Олену бывал дождливым, то и осень ждали ненастную. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой 3 декабря.
События.
1785 год — день рождения парашюта — Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют.
1892 год — день основания футбольного клуба «Ливерпуль».
1869 год — начала работать Курско-Харьковско-Азовская железная дорога.
1927 год — в Москве снесены Красные ворота.
1943 год — создан Французский комитет национального освобождения.
1965 год — астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.
1970 год — создан первый искусственный ген в живой клетке.
1971 год — на Балтийском заводе заложен атомный ледокол «Арктика».
1973 год — катастрофа Ту-144 под Парижем.
1975 год — Пеле подписал контракт на три года с нью-йоркским футбольным клубом «Нью-Йорк Космос».
1980 год — в США из-за ошибки в системе обнаружения запуска ракет объявлена ядерная тревога.
1981 год — папа римский Иоанн Павел II выписался из госпиталя после совершённого на него покушения.
1989 год — в Челябинской области произошла крупная железнодорожная авария.
1992 год — образован Совет безопасности РФ.
1998 год — крушение ICE у Эшеде — крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Германии.
2004 год — в Бельгии открылся самый глубокий в мире крытый плавательный бассейн «Немо 33» (глубина — 33 метра).
2006 год — парламент Черногории провозгласил независимость страны.
2010 год — стартовал третий этап проекта Марс-500.
2012 год — в пригороде Лагоса потерпел крушение самолёт McDonnell Douglas MD-83 компании Dana Air, погибли 163 человека.
2023 год — начало массового отравления метанолом в России.
В этот день родились.
Михаил Дмитриев (1796 — 1866 г.), русский поэт, критик и переводчик.
Климент Тимирязев (1843 — 1920 г.), русский естествоиспытатель, один из основателей русской школы физиологии растений.
Георг V (1865 — 1936 г.), король Великобритании (1910−1936).
Николай Бурденко (1876 — 1946 г.), русский и советский хирург, основоположник российской нейрохирургии.
Михаил Ларионов (1881 — 1964 г.), русский живописец, график, театральный художник, теоретик искусства.
Яков Свердлов (1885 — 1919 г.), советский политический деятель, революционер.
Сергей Герасимов (1906 — 1985 г.), советский режиссер, актер, драматург и теоретик кино, Народный артист СССР.
Борис Рыбаков (1908 — 2001 г.), советский и российский археолог и историк, академик РАН.
Вацлав Ворличек (1930 — 2019 г.), чешский кинорежиссёр и сценарист, комедиограф.
Рауль Кастро (1931 г.), кубинский революционер и государственный деятель, с 2011 г. лидер Компартии Кубы.
Всеволод Шиловский (1938 — 2025 г.), актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог, народный артист РСФСР.
Кейт Картер (1948 г.), выдающийся американский фотограф.
Юрий Скуратов (1952 г.), российский правовед, политик, бывший Генпрокурор РФ.
Регина Мянник (1971 г.), российская актриса театра и кино.
Екатерина Скулкина (1976 г.), российская актриса и телеведущая.
Пётр Красилов (1977 г.), российский актёр театра и кино.
Юлия Барановская (1980 г.), российская телеведущая.
Народные приметы.
Если в этот день ненастье, то и осень окажется ненастной. Умеренно тепло и днем и ночью — к затяжному ненастью. Если ночью на небе исчезают маленькие звездочки, ждите дождя. Хорошо рябина цветет — к урожаю льна. Девушки этим днем кос не заплетали, чтобы волосы стали похожими на лен — светлыми и длинными. Появились мухоморы — жди белых грибов. Пошли сыроежки раньше белых — в лесу с корзиной нечего делать. Уголь в печи тлеет ярко — к осадкам. Сильное мерцание звезд предвещает ненастье. Голос звенит — к плохой погоде. На восходе солнца ощущается духота — к ненастной погоде. Радуга с западной стороны горизонта — к дождям. Если в Еленин день дождь — осень будет ненастная. Лен сей в последнюю четверть луны. Тихая погода хороша для посева льна. Кукушка кукует — хорошая погода будет. Если дождь с градом пронесется в этот день, то 3 декабря выпадет снег крупой. Луна как будто в кругу — погода будет пасмурной. Над лесом стоит парной туман — грибы начнут активно расти.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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