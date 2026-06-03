Блогеры-миллионники отдали ₽50 млн мошеннице за бартерный отдых в люксовых отелях

Схема выглядела убедительно. Клиентам обещали размещение на Мальдивах, виллы и топовые курорты по специальным условиям. Доплатить требовалось только за авиабилеты или второго гостя. Цены оказывались в несколько раз ниже рыночных. После перевода средств у блогеров начинались проблемы. Аташян отвечала всё реже. За день до вылета она сообщала об отмене поездки. Деньги мошенница не возвращала.