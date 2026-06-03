В Госдуме подготовят проект об отпуске родителям для посещения выпускного

Он отметил, что родители должны иметь возможность брать выходной день, чтобы побывать на вручении аттестата или выпускном своих детей после окончания 9 или 11 класса. «Многие годы они ждали этого момента, и часто переживают этот день гораздо больше и глубже, чем их дети», — считает лидер партии.