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В Госдуме подготовят проект об отпуске родителям для посещения выпускного

Депутаты СР подготовят проект об отпуске родителям для посещения выпускного.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» подготовят и внесут в палату парламента законопроект о предоставлении родителям выпускников 9 и 11 классов оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного и в День знаний, сообщил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

«Мы подготовим и внесем в Госдуму новый законопроект — о предоставлении оплачиваемого выходного на выпускной и в День знаний. При всем желании в этом созыве Госдума рассмотреть его не успеет, но мы будем добиваться решения вопроса после выборов — в следующем созыве Государственной Думы», — сказал Миронов.

Он отметил, что родители должны иметь возможность брать выходной день, чтобы побывать на вручении аттестата или выпускном своих детей после окончания 9 или 11 класса. «Многие годы они ждали этого момента, и часто переживают этот день гораздо больше и глубже, чем их дети», — считает лидер партии.

Такой выходной, по словам Миронова, должен оплачиваться, как и предоставление оплачиваемого выходного на 1 сентября в День знаний.

«Мы (ранее — ред.) предлагали прописать эту норму в Трудовом кодексе, и нашу инициативу поддержали многие депутаты из нескольких парламентских фракций», — напомнил он.