Льготы при поступлении в вузы в 2026: полный список категорий, квот и особых прав

2026 год принёс важные изменения: вузы перестали принимать документы через свои сайты, для выпускников колледжей ввели более жёсткие правила, а список льготных категорий расширили — в том числе для семей участников СВО. Подать заявление на поступление теперь можно тремя способами: лично, через «Госуслуги» или по почте, а льготы при поступлении в вуз 2026 года работают через три механизма — квоты, БВИ и целевое обучение. Разбираем по пунктам, кто и на какие особые права может рассчитывать, как подтвердить льготу и куда нажимать в самый горячий момент приёмной кампании.