Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старший сержант Шипорев сжёг из ПТРК машину с солдатами ВСУ

Российский военнослужащий Александр Шипорев ликвидировал автомобиль с солдатами украинских войск, выходившими на ротацию, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Александр Шипорев ликвидировал автомобиль с солдатами Вооружённых сил Украины, выходившими на ротацию, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что старший сержант Шипорев произвёл прицельный выстрел из противотанкового ракетного комплекса.

«Старший сержант Шипорев, находясь на наблюдательном посту, зафиксировал передвижение автомобиля противника, который пытался осуществить ротацию боевиков ВСУ и снабжение передовых позиций. Старший сержант Шипорев произвёл прицельный выстрел из ПТРК, ликвидировал автомобиль и личный состав противника», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что сорвана ротация, ликвидированы техника и военнослужащие украинских войск.

Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Алексее Номоконове. Механик-водитель Номоконов под огнём противника эвакуировал повреждённый автомобиль.

«Получив задачу, ефрейтор Номоконов незамедлительно выдвинулся на МТ-ЛБ к месту остановки грузовика. По маршруту следования его атаковали четыре FPV-дрона, но боец успешно маневрировал при атаках. Благодаря действиям ефрейтора удалось отбуксировать военную технику в безопасное место и затем успешно подвезти боеприпасы на огневую позицию», — заявили в МО.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.