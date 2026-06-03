Старший сержант Шипорев сжёг из ПТРК машину с солдатами ВСУ

«Получив задачу, ефрейтор Номоконов незамедлительно выдвинулся на МТ-ЛБ к месту остановки грузовика. По маршруту следования его атаковали четыре FPV-дрона, но боец успешно маневрировал при атаках. Благодаря действиям ефрейтора удалось отбуксировать военную технику в безопасное место и затем успешно подвезти боеприпасы на огневую позицию», — заявили в МО.