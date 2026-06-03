Старший сержант Шипорев сжёг из ПТРК машину с солдатами ВСУ

Российский военнослужащий Александр Шипорев ликвидировал автомобиль с солдатами Вооружённых сил Украины, выходившими на ротацию, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что старший сержант Шипорев произвёл прицельный выстрел из противотанкового ракетного комплекса.
«Старший сержант Шипорев, находясь на наблюдательном посту, зафиксировал передвижение автомобиля противника, который пытался осуществить ротацию боевиков ВСУ и снабжение передовых позиций. Старший сержант Шипорев произвёл прицельный выстрел из ПТРК, ликвидировал автомобиль и личный состав противника», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что сорвана ротация, ликвидированы техника и военнослужащие украинских войск.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Алексее Номоконове. Механик-водитель Номоконов под огнём противника эвакуировал повреждённый автомобиль.
«Получив задачу, ефрейтор Номоконов незамедлительно выдвинулся на МТ-ЛБ к месту остановки грузовика. По маршруту следования его атаковали четыре FPV-дрона, но боец успешно маневрировал при атаках. Благодаря действиям ефрейтора удалось отбуксировать военную технику в безопасное место и затем успешно подвезти боеприпасы на огневую позицию», — заявили в МО.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.