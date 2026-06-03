В России могут ввести внесудебную блокировку сайтов по продаже водительских прав

То же самое касается продажи медицинских заключений о наличии или отсутствии у водителя противопоказаний, ограничений к управлению транспортным средством. Внесудебная блокировка может коснуться и информации, содержащей демонстративно пренебрежительное отношение к ПДД. Такая же мера может быть применена к ресурсам о посредническом содействии при оказании госуслуг в области безопасности движения.