В России могут ввести внесудебную блокировку сайтов по продаже водительских прав

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские власти могут ввести внесудебную блокировку ресурсов, касающихся изготовления и продажи в интернете поддельных водительских удостоверений. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.
То же самое касается продажи медицинских заключений о наличии или отсутствии у водителя противопоказаний, ограничений к управлению транспортным средством. Внесудебная блокировка может коснуться и информации, содержащей демонстративно пренебрежительное отношение к ПДД. Такая же мера может быть применена к ресурсам о посредническом содействии при оказании госуслуг в области безопасности движения.
Исполнителями назначены МВД, Роскомнадзор, Минцифры, Росздравнадзор с участием Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Доклад в правительство РФ ожидается в 2027 году, далее по необходимости.