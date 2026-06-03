Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут ввести внесудебную блокировку сайтов по продаже водительских прав

Такую же меру могут применить к ресурсам о посредничестве при оказании госуслуг и продаже медицинских справок для автомобилистов.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские власти могут ввести внесудебную блокировку ресурсов, касающихся изготовления и продажи в интернете поддельных водительских удостоверений. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.

То же самое касается продажи медицинских заключений о наличии или отсутствии у водителя противопоказаний, ограничений к управлению транспортным средством. Внесудебная блокировка может коснуться и информации, содержащей демонстративно пренебрежительное отношение к ПДД. Такая же мера может быть применена к ресурсам о посредническом содействии при оказании госуслуг в области безопасности движения.

Исполнителями назначены МВД, Роскомнадзор, Минцифры, Росздравнадзор с участием Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Доклад в правительство РФ ожидается в 2027 году, далее по необходимости.