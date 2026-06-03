Владимир Мединский призвал распределять выпускников вузов

«Студент, за которого платит государство и который не имеет перед государством никаких обязательств, — это, с одной стороны, выброшенные бюджетные деньги, то есть наши с вами налоги. С другой — это несчастный человек. Он столько-то лет получал образование непонятного качества, не ориентированное на потребности рынка труда. И что? Теперь устраивайся как хочешь..», — заявил Мединский в интервью журналу.