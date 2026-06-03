Владимир Мединский призвал распределять выпускников вузов

Помощник президента Владимир Мединский предложил реформировать систему высшего образования в России, перейдя к так называемой «планово-капиталистической» модели. Суть его инициативы заключается в том, что источник финансирования обучения должен определять дальнейшие карьерные обязательства выпускника. Об этом сообщает «Эксперт» (18+).
По мнению Мединского, если государство оплачивает учёбу студента, оно должно получать гарантию возврата инвестиций в виде обязательного распределения на работу и заключения трудового договора. В качестве примера он привёл подготовку врачей: отучившись за бюджетный счёт, специалист обязан будет отработать определённый срок, например, в районной больнице.
«Студент, за которого платит государство и который не имеет перед государством никаких обязательств, — это, с одной стороны, выброшенные бюджетные деньги, то есть наши с вами налоги. С другой — это несчастный человек. Он столько-то лет получал образование непонятного качества, не ориентированное на потребности рынка труда. И что? Теперь устраивайся как хочешь..», — заявил Мединский в интервью журналу.
Аналогичный принцип должен действовать и при оплате образования коммерческими предприятиями: в таком случае компания, вложившая средства в подготовку кадров, становится для выпускника будущим работодателем. Если же человек самостоятельно оплачивает своё обучение, он, как отметил помощник президента, берёт на себя все рыночные риски.
Мединский также подверг критике существующую систему, назвав её «зависшей между социализмом и капитализмом». Он подчеркнул, что в текущей модели реальная востребованность выпускников на рынке труда часто отходит на второй план.
Напомним, ранее член комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в интервью для НСН (18+) обозначила ключевые условия, при которых возможно возвращение системы обязательного распределения выпускников вузов. По её словам, принуждение молодых специалистов к работе в конкретном регионе недопустимо без создания для них достойных условий. Регионы должны предоставить им жилье, хорошую зарплату, а также комфортные условия для жизни, включая развитую инфраструктуру.