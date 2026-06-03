Сабантуй 2026 в Татарстане: даты, места проведения и полный график

Основной удар приходится на 6 июня. В этот день праздник охватит Елабугу (ипподром с 9 утра), Нижнекамск, Лениногорск, Зеленодольск (с 10 до 21 часа), Буинск, Бугульму, Нурлат, Заинск, Тетюши, Чистополь, Мамадыш, Бавлы и многие другие города. Сразу в 13 сёлах Мензелинского района также пройдут народные гулянья. В Зеленодольске, кстати, специальным гостем станет певец Элвин Грей — он выступит на центральном майдане в парке «Берёзовая роща».