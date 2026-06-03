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Сабантуй 2026 в Татарстане: даты, места проведения и полный график

Традиция неизменна: сначала праздник приходит в деревни и районные центры, затем — в крупные города, а завершает сезон столица Татарстана.

Источник: Аргументы и факты

Июнь в Татарстане пахнет свежей выпечкой, звуками гармони и криками «Бэрэкэт!». Национальный праздник плуга Сабантуй в 2026 году развернётся по всей республике: от небольших сёл до столичных площадок. Первые гулянья стартуют уже 3 июня, а финалом станет грандиозный Сабантуй в Казани 20 июня. «АиФ-Казань» публикует подробный календарь, чтобы вы не пропустили главное летнее торжество.

Календарь Сабантуя: от района к столице.

Традиция неизменна: сначала праздник приходит в деревни и районные центры, затем — в крупные города, а завершает сезон столица Татарстана. В этом году на организацию казанского Сабантуя выделено рекордных 118 миллионов рублей, а гостей ждут автомобили, бараны и десятки народных забав.

Уже в первые дни лета праздничная эстафета набирает ход. 3 июня Сабантуй открывает Камско-Устьинский район — гулянье пройдёт в Шапкинском клубе.

Основной удар приходится на 6 июня. В этот день праздник охватит Елабугу (ипподром с 9 утра), Нижнекамск, Лениногорск, Зеленодольск (с 10 до 21 часа), Буинск, Бугульму, Нурлат, Заинск, Тетюши, Чистополь, Мамадыш, Бавлы и многие другие города. Сразу в 13 сёлах Мензелинского района также пройдут народные гулянья. В Зеленодольске, кстати, специальным гостем станет певец Элвин Грей — он выступит на центральном майдане в парке «Берёзовая роща».

7 июня эстафету примут Азнакаево (программа до 21 часа), Арск, центр Аксубаево, а также села Апастовского, Атнинского, Кайбицкого, Сармановского, Тюлячинского и Черемшанского районов.

8 июня Сабантуй отпразднуют в Кукморе (посёлок Киндеркуль), Менделеевске (стадион имени Менделеева) и в селе Заовражные Каратаи Камско-Устьинского района.

13 июня наступает черёд городов-гигантов. В Набережных Челнах и Альметьевске развернутся масштабные городские Сабантуи с концертами, спортивными состязаниями и национальными забавами.

И, наконец, 20 июня — главный Сабантуй республики. Казань примет гостей сразу на трёх площадках.

Три площадки Казани: Мирный, Лебяжье, Дербышки.

В столице Татарстана праздник стартует утром (примерно с 9 часов) и продлится до вечера. Каждая локация имеет свою программу и свой бюджет.

Посёлок Мирный (бюджет 70,7 млн рублей) — главная площадка. Здесь гостей встретит 45-минутный театрализованный пролог с участием более 12 танцевальных коллективов. Затем — четырёхчасовая концертная программа со звёздами татарской эстрады. Особый упор на гастрономию: мастер-классы по приготовлению национальных блюд, «кулинарный театр», дегустация шашлыков, самсы, восточных сладостей. Также будет работать ярмарка сувениров — тюбетейки, калфаки, куклы ручной работы.

Озеро Лебяжье (43,7 млн рублей) — самая людная площадка, здесь ожидают до 80 тысяч гостей. Программа включает театрализованный пролог с детскими и взрослыми коллективами, четырёхчасовой концерт, фотозоны, welcome-зону с напитками и VIP-пространство. У входа посетителей встречают аниматоры в национальных костюмах.

Березовая роща в Дербышках (19,2 млн рублей) — здесь музыкальная программа продлится более шести часов. Выступят вокалисты, народные хореографические коллективы и хедлайнеры татарской эстрады (имена пока держат в секрете). Спортивная зона будет работать целых десять часов.

Помимо трёх площадок, праздник развернётся и на Казанском ипподроме — с конно-спортивным праздником, выступлениями джигитов и скачками.

Автомобиль, баран и 300 яиц: за что борются батыры.

Главное событие любого Сабантуя — национальная борьба на поясах корэш. Победитель соревнований на каждой из трёх казанских площадок получает автомобиль LADA. А абсолютный батыр на озере Лебяжье вдобавок уедет с живым бараном весом не менее 45 килограммов.

Традиционные забавы тоже никуда не делись:

Лазание на столб — на вершине прикреплены ценные призы: телевизоры, смартфоны, умные колонки, электрогрили, вертикальные пылесосы.

Бег с коромыслами и бег в мешках.

Бой мешками на бревне — нужно сбить противника.

Разбивание глиняных горшков с закрытыми глазами.

Бег с яйцом в ложке — для этого конкурса заготовят 300 куриных яиц.

Поиск монетки в катыке — участник погружает лицо в ёмкость с кисломолочным напитком и ртом достаёт монету.

Перетягивание каната и поднятие гири.

Победители получат как традиционные полотенца, так и современную технику.

Как добраться и на что обратить внимание.

В дни подготовки и проведения праздника в Казани будут введены временные ограничения движения. С 18:00 19 июня до 8:00 22 июня перекроют парковку и проезд в районе конноспортивного комплекса «Казань» и на подъездах к площадкам. Также ограничат передвижение электросамокатов и велосипедов.

Рекомендуемый транспорт:

Мирный — автобусы № 36, 46, 76, 78 до остановки «Мирный». Лучше приезжать пораньше из-за пробок.

Озеро Лебяжье — метро до станции «Козья слобода», затем пешком около 20 минут или на шаттлах.

Дербышки — автобусы № 22, 28, 31, 50 до остановки «Березовая роща».

Организаторы просят не пытаться проехать на закрытые территории и соблюдать указания полиции. И главное — берите с собой хорошее настроение. Сабантуй в Татарстане — это всегда щедро, вкусно и душевно.

Корэш идёт, баран ждёт. Увидимся на майдане!