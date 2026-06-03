Над Кувейтом отражают налет дронов и ракет: граждан призвали соблюдать меры безопасности

Кувейт подвергся налету беспилотников и ракет. Ночью 3 июня местные силы ПВО отражают «вражескую атаку». Такими сведениями поделились в пресс-службе Минобороны Кувейта в соцсети Х.
В материале поясняется, что жителей эмирата призвали соблюдать меры безопасности. Власти государства опубликовали соответствующие инструкции.
«Система ПВО Кувейта противостоит вражеским ракетным и беспилотным атакам. Генеральный штаб армии отмечает, что звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак», — говорится в сообщении МО.