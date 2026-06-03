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Над Кувейтом отражают налет дронов и ракет: граждан призвали соблюдать меры безопасности

Минобороны Кувейта заявило об отражении воздушной атаки на эмират.

Источник: Комсомольская правда

Кувейт подвергся налету беспилотников и ракет. Ночью 3 июня местные силы ПВО отражают «вражескую атаку». Такими сведениями поделились в пресс-службе Минобороны Кувейта в соцсети Х.

В материале поясняется, что жителей эмирата призвали соблюдать меры безопасности. Власти государства опубликовали соответствующие инструкции.

«Система ПВО Кувейта противостоит вражеским ракетным и беспилотным атакам. Генеральный штаб армии отмечает, что звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак», — говорится в сообщении МО.

Агентство Tasnim уведомило, что Тегеран отказался возобновлять переговоры с США. Контакты могут быть возобновлены только после вывода израильских войск с территории Ливана. Иран призвал Тель-Авив прекратить все удары по государству.

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