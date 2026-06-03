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Новый трудовой сезон готовятся открыть бойцы студенческих отрядов Хабаровского края

Студенты в зелёных бойцовках соберутся в парке имени Муравьёва-Амурского.

Источник: Хабаровский край сегодня

Очередной летний трудовой сезон откроют бойцы студенческих отрядов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», трудиться на разных объектах страны предстоит около 1,2 тыс бойцам региона.

— Открытие сезона-67 мы проведем 4 июня. Для начала — установим таблички на сирени, которую высаживали в прошлом году. Затем запланировано шествие с флагами и официальная торжественная часть, — проинформировали в студенческих отрядах Хабаровского края. — Мы ждем абсолютно каждого бойца студенческих отрядов и других гостей на этом знаменательном событии.

Официальная часть открытия сезона пройдет на открытой сцене «Ракушка», которая находится на территории краевого парка имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, в 16:30.

Напомним, для бойцов доступно шесть направлений работы: студенческие отряды проводников (молодые люди могут заработать от 65 тысяч рублей в месяц), путинные отряды (возможная зарплата — от 100 тысяч рублей в месяц), педагогические отряды (от 20 тысяч рублей за смену), строительные отряды (от 65 тысяч рублей в месяц), сервисные отряды (от 65 тысяч рублей в месяц), медицинские отряды (от 35 тысяч рублей в месяц).