Новый трудовой сезон готовятся открыть бойцы студенческих отрядов Хабаровского края

Очередной летний трудовой сезон откроют бойцы студенческих отрядов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», трудиться на разных объектах страны предстоит около 1,2 тыс бойцам региона.
— Открытие сезона-67 мы проведем 4 июня. Для начала — установим таблички на сирени, которую высаживали в прошлом году. Затем запланировано шествие с флагами и официальная торжественная часть, — проинформировали в студенческих отрядах Хабаровского края. — Мы ждем абсолютно каждого бойца студенческих отрядов и других гостей на этом знаменательном событии.
Официальная часть открытия сезона пройдет на открытой сцене «Ракушка», которая находится на территории краевого парка имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, в 16:30.
Напомним, для бойцов доступно шесть направлений работы: студенческие отряды проводников (молодые люди могут заработать от 65 тысяч рублей в месяц), путинные отряды (возможная зарплата — от 100 тысяч рублей в месяц), педагогические отряды (от 20 тысяч рублей за смену), строительные отряды (от 65 тысяч рублей в месяц), сервисные отряды (от 65 тысяч рублей в месяц), медицинские отряды (от 35 тысяч рублей в месяц).