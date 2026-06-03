Новый трудовой сезон готовятся открыть бойцы студенческих отрядов Хабаровского края

Напомним, для бойцов доступно шесть направлений работы: студенческие отряды проводников (молодые люди могут заработать от 65 тысяч рублей в месяц), путинные отряды (возможная зарплата — от 100 тысяч рублей в месяц), педагогические отряды (от 20 тысяч рублей за смену), строительные отряды (от 65 тысяч рублей в месяц), сервисные отряды (от 65 тысяч рублей в месяц), медицинские отряды (от 35 тысяч рублей в месяц).