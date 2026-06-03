За спасение ребенка в бассейне наградили отважных казахстанцев

Несчастный случай произошел 24 мая. Ребенок был извлечен из воды, после чего ему своевременно оказали первую помощь до прибытия медицинских работников. Благодаря оперативным и слаженным действиям очевидцев удалось предотвратить трагические последствия, передает пресс-служба акимата города Костанай.