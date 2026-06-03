В «ЛизаАлерт» опровергли сообщения о сигнале телефона Усольцевых

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Масштабные поиски планируют начать, когда сойдет снег. Пока спасатели вместе с волонтерами и следователями точечно работают в месте пропажи. Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что сигнал телефона Сергея ранее был пойман в селе Ивановка, в 30 км от места пропажи семьи, где ее не искали.