В «ЛизаАлерт» опровергли сообщения о сигнале телефона Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Информация о том, что в 30 км от места пропажи семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае был зафиксирован сигнал телефона главы семьи, не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Масштабные поиски планируют начать, когда сойдет снег. Пока спасатели вместе с волонтерами и следователями точечно работают в месте пропажи. Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что сигнал телефона Сергея ранее был пойман в селе Ивановка, в 30 км от места пропажи семьи, где ее не искали.
«Информация о проверке маршрута пропавшей семьи методом замера шагов, а также сведения о сигнале телефона не соответствуют действительности», — сказала Чооду.
Кутурчинское Белогорье — живописный горный хребет в Красноярском крае. Там расположены скалы необычной формы, а также хвойные леса. Рядом с этим местом находится поселок Кутурчин.
О пропаже семьи Усольцевых.
Первые активные поиски начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.
Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе — Усольцевых искали более 1,5 тыс. человек.