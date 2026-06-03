Зеленский виновен в продолжении конфликта на Украине, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что Зеленский и его западные партнёры обрекают Украину на страдания.
«Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на такие страдания», — написал Дэвис на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что Зеленскому и его западным партнёрам следует осознать, что они не смогут одержать победу над РФ. Дэвис подчеркнул, что Запад несёт полную ответственность за продолжение конфликта на Украине.
Напомним, по словам офицера разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотта Риттера, удар Вооружённых сил Украины по студенческому общежитию в Луганской народной республике стал фатальной ошибкой Киева.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.