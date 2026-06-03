В Англии после убийства студента произошли столкновения демонстрантов с полицией

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Столкновения протестующих против полицейского беспредела с сотрудниками правоохранительных органов произошли в городе Саутгемптон в графстве Хэмпшир на юге Англии. Об этом сообщает телеканал Sky News.
По его данным, в полицейских летели петарды, стулья, кирпичи, бутылки и даже мусорные баки. По информации газеты The Guardian, протестующие кричали: «Полиция расистов, вон с наших улиц», «Позор».
Беспорядки с участием около тысячи человек произошли поблизости от того места, где 3 декабря был убит 18-летний студент Генри Новак. Действия полиции в том эпизоде, которые вскрылись в последние дни, вызвали большой резонанс в Великобритании, приведя к недовольствам в Саутгемптоне.
Новак был атакован 23-летним Викрумом Дигвой, который использовал для нанесения пяти ударов 21-см сикхский кинжал. Прибывшим на место сотрудникам полиции Дигва солгал, что подвергся расистским оскорблениям со стороны Новака. Он также утверждал, что использовал в целях обороны церемониальный клинок, который носят многие последователи сикхизма.
На кадрах с полицейского нагрудного видеорегистратора, которые были показаны на суде, видно, что полицейские надевают наручники на смертельно раненого студента, и сначала не верят ему, хотя он несколько раз говорит, что его ранили ножом и что ему тяжело дышать. Вскоре после этого Новак потерял сознание и вскоре скончался в больнице.
23-летний Дигва был арестован на месте нападения и 1 июня приговорен судом к пожизненному заключению.
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По поводу этого инцидента уже высказались ведущие британские политики. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что кадры с умирающим Новаком производят мучительное впечатление и что «остаются серьезные вопросы» по поводу действий полиции. Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал британцев «отреагировать на это с холодным, сдержанным негодованием».
Основатель британской крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон) обвинил полицию Хэмпшира в системном расизме. «Не будь Генри белым, на него не надели бы наручники», — выступил он с утверждением. Робинсон потребовал тюремного срока для сотрудника полиции, который прибыл на место происшествия. По сообщениям СМИ, он уже уволился.
По информации газеты The Times, Национальный совет начальников полиции в свете произошедшего может пересмотреть спорные инструкции, согласно которым сотрудники должны учитывать этническую принадлежность граждан при принятии своих решений.