В Англии после убийства студента произошли столкновения демонстрантов с полицией

На кадрах с полицейского нагрудного видеорегистратора, которые были показаны на суде, видно, что полицейские надевают наручники на смертельно раненого студента, и сначала не верят ему, хотя он несколько раз говорит, что его ранили ножом и что ему тяжело дышать. Вскоре после этого Новак потерял сознание и вскоре скончался в больнице.