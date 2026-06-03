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«Слишком малая нация для такой большой подлости»: в Сербии не верят в возможность ввода виз для россиян

Политик Вулин заверил, что Сербия не введёт визы для россиян.

Источник: Комсомольская правда

Белград не введет визы для россиян или санкции против РФ. Сербы — «не такой народ». Об этом сказал бывший вице-премьер Сербии и основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин в диалоге с РИА Новости.

Политик заверил, что сербское правительство вряд ли когда-либо введет визовый режим с Россией. Он сообщил, что не верит в существование такой вероятности.

«Мы — нация, которая не введет визы для россиян или санкции против России. Это не то, кем мы являемся. Мы — слишком малая нация для такой большой подлости», — заключил Александр Вулин.

По версии главы комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, в Белграде ведут диалог о возможной отмене безвизового режима с Россией до конца года. Он объяснил это стремлениями страны вступить в ЕС.

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