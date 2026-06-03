Как изменилась жизнь иркутян за минувший год.

— Наконец-то мы переехали! Честно, до последнего не верилось, что такое возможно: из нашей развалюхи, где были постоянные проблемы и с водой, и с электричеством, в новенькую просторную квартиру, — почти со слезами радости на глазах рассказала Татьяна Казанцева, в 2026-м вместе с дочерью-подростком переехавшая в новостройку. — Дочка в полном восторге от того, что у нее теперь есть своя комната, уже наклеила постеры над кроватью. Я с таким энтузиазмом взялась за ремонт, сама от себя не ожидала, в предыдущей квартире вообще ничего делать не хотелось. А зачем? Когда видишь, что все разваливается… Здесь наконец-то почувствовали, что такое настоящий дом.