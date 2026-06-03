Как изменилась жизнь иркутян за минувший год.

Иркутск готовится отметить юбилей. Праздник чувствуется во всем: скверы радуют свежей краской скамеек и нежной рассадой на клумбах, улицы — новой разметкой и гирляндами флажков, и даже на лицах горожан все чаще можно видеть улыбки. И причина хорошего настроения — качественные изменения в их жизни, случившиеся за минувшие 365 дней.
Белая полоса.
Для жителей предместья Рабочего минувшей зимой наступила белая полоса: в результате реализации крупнейшего инфраструктурного проекта «Тепловой луч» прекратили работу восемь котельных, отапливавших район углем и мазутом и выбрасывавших в воздух почти две тонны сажи каждый отопительный сезон. Теперь тепло и горячая вода поступают в дома, детские сады и школы предместья от Ново-Иркутской ТЭЦ.
— Первую зиму жили в чистоте, — поделилась с «РГ» радостью жительница Рабочего Наталья Сизова. — До того непривычно: снег три дня лежит — и остается белым. Шторы каждый месяц стирать не надо, окна после зимы почти чистые! Раньше весенняя уборка требовала огромных усилий, а нынче я за полдня все перемыла!
Для пенсионерки Нины Васильевны Прокопьевой, живущей в Знаменском, минувшая зима стала первой без приступов удушья.
— После ковида осложнения, — рассказала женщина. — И зимой, когда тут все в дыму тонуло, я без ингалятора на улицу не выходила. А в этом году спокойно гуляла — ни разу баллончик не понадобился. И врач сказала, что получше стало с легкими. Я это с закрытием котельных связываю.
Долгожданное воссоединение.
В сентябре прошлого года у жителей станции Батарейная случился настоящий праздник: после четырех лет ожидания был запущен путепровод, соединивший их поселок с городским массивом. В 2020 году мост признали аварийным, в 2021-м — закрыли на капитальный ремонт. Планировалось, что работы будут завершены летом 2023-го. Но из-за недобросовестности подрядчика реконструкция моста затянулась. Администрация Иркутска была вынуждена расторгнуть контракт и передать объект муниципальному предприятию «Служба эксплуатации мостов», сумевшему в короткий срок завершить ремонт.
— Путепровод хорошо разгрузил дороги в нашем районе. Я сам живу в Иркутске II, новый мост очень спасает, когда нужно в Ангарск или выехать на объездную, — рассказал Андрей Беляев, работник Иркутского авиационного завода. — Несколько лет жители Батарейной сильно мучились. Многие работают на авиазаводе, и в конце дня, чтобы попасть домой, приходилось стоять в пробке на железнодорожном переезде или ехать в объезд через Ново-Ленино. Теперь эта головная боль ушла. Все, кому нужно было в Ангарск, Мегет, Малую Еланку, также ехали через город, создавая пробки. Теперь появилась альтернатива.
«Тепловой луч» заместил восемь котельных, отапливавших район углем и мазутом. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.
Открытию путепровода очень радовались мамы. «Теперь возить ребенка в школу будет проще, без этой головной боли с объездами, — писали они в соцсетях. — Для родителей с детьми это прямо большое облегчение».
Ключи от новой жизни.
С 2025 года в Иркутске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуется программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Результаты ощутимые: в прошлом году новые квартиры получили более 740 семей. Всего к началу 2026 года по нацпроекту расселили 113 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Для иркутян, получивших ключи от новых квартир, это не просто сухая статистика, а билет в новую жизнь.
— Наконец-то мы переехали! Честно, до последнего не верилось, что такое возможно: из нашей развалюхи, где были постоянные проблемы и с водой, и с электричеством, в новенькую просторную квартиру, — почти со слезами радости на глазах рассказала Татьяна Казанцева, в 2026-м вместе с дочерью-подростком переехавшая в новостройку. — Дочка в полном восторге от того, что у нее теперь есть своя комната, уже наклеила постеры над кроватью. Я с таким энтузиазмом взялась за ремонт, сама от себя не ожидала, в предыдущей квартире вообще ничего делать не хотелось. А зачем? Когда видишь, что все разваливается… Здесь наконец-то почувствовали, что такое настоящий дом.
Красота и комфорт.
Новые детские площадки, скверики, разбитые на месте заброшенных пустырей, заасфальтированные дорожки возле жилого дома — изменения, дающие горожанам ощущение комфорта и благополучия.
— Живу на Синюшиной горе 30 лет и вижу, как за последние годы здесь все изменилось. Если раньше это была неприглядная окраина — всюду ржавые ларьки, покореженные детские горки, сломанные скамейки, то сейчас — один из самых уютных и зеленых микрорайонов. В шаговой доступности — сосновый бор, по которому бежит асфальтовая дорожка, — рассказала «РГ» пенсионерка Тамара Скороходова. — Гуляют мамочки с колясками, семьи с детьми постарше кормят птичек и белок, молодежь поет песни под гитару, пенсионеры любуются закатами над Иркутом. Для спортсменов есть тренажеры, для любителей творчества — сцена. Даже собачники никому не мешают — их питомцы могут вволю побегать по лесу!
Иркутск меняется не только снаружи, но и внутри каждого жителя. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.
— Недавно сделали сквер «Ирис» — фонтан, скамеечки, клумбы! — присоединяется к разговору Ольга Власкина. — А я помню, как раньше боялась мимо этого места ходить, — под каждым деревом пили пиво и скандалили. Да, не сразу все получилось — и плитку переделывали, и освещение, но результат жителей микрорайона очень радует. С утра до вечера в сквере детвора — то по лестницам лазят, то в догонялки играют, а в жаркие дни плещутся в фонтане. Чуть в стороне — пенсионерский клуб: на скамеечках в тени старшее поколение новости обсуждает. И самое приятное — настроение у людей изменилось. Мусор не бросают, ничего не ломают. На днях смотрю — соседка цветы высаживает: пусть, говорит, красота будет. Это важно очень, чтобы люди любили район, в котором живут.
Иркутск меняется не только снаружи, но и внутри каждого жителя — они видят, что город может быть удобным и красивым. И это, пожалуй, самое главное.