В Комсомольске-на-Амуре сап-сезон откроют костюмированным заплывом

В Комсомольске-на-Амуре 6 июня состоится IV городской сап-фестиваль, которым откроется долгожданный сезон катания на сапбордах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», организаторы — в числе которых Дом молодежи — обещают, что мероприятие станет ярким событием лета.
Любители этого популярного вида отдыха соберутся у Мылкинского моста, чтобы финишировать у набережной реки Амур. Обычно это расстояние преодолевается за 40−45 минут.
— Мы приветствуем любой креатив, на который только способны наши участники. Традиционно это будет костюмированный заплыв. По опыту прошлых лет мы знаем, что любители кататься на сапах устраивают целое карнавальное шествие на воде. Участвуют целыми семьями и даже с домашними питомцами, — рассказала начальник отдела творческого развития молодежи КГАУ «Дом Молодежи» Инна Устюжанина.
Она добавила, что массовый заплыв на сапах пройдет уже в четвертый раз. В минувшем году только закрытие сезона собрало около 100 участников, и в этом году на открытии ожидается не меньшее число сапбордистов.
Обеспечивать безопасность участников будет водный патруль ГИМС.
Открытие сезона — это возможность не только покататься на сапах, но и увидеть красоты реки с нового ракурса.
В программе фестиваля также призы за лучшие костюмы, зажигательная музыка и — главное — хорошее настроение и заряд энергией на все лето, которое только начинается.