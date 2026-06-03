В Хабаровске 235 школьников приняли в ряды Юнармии

В Хабаровске на площади Города воинской славы прошло торжественное собрание к 10-летию всероссийского движения «Юнармия». В этот день 235 ребят официально пополнили ряды юнармейцев.
В церемонии участвовали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель городской думы Андрей Белоглазов, представители Восточного военного округа, руководители школ, родители и сами юнармейцы. Для ребят это стало не просто праздничным построением, а важным моментом вступления в движение, где учат дисциплине, ответственности и командной поддержке.
Во время торжественной части отличившимся участникам и руководителям движения вручили благодарственные письма и памятные знаки «Юнармейская доблесть» и «10 лет Юнармии». Особо отметили и поддержку, которую школьники оказывают военнослужащим — собирают гуманитарную помощь и пишут письма участникам СВО.
«Юнармия — школа жизни, в которой учат быть надежными товарищами, ставить цели и добиваться их», — сказал Сергей Кравчук.
Завершилось мероприятие показательным выступлением группы развёртывания флага и карабинерного расчёта. Для юных участников церемонии оно стало яркой финальной точкой праздника и напоминанием о традициях, которым посвящено движение.