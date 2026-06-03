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В Хабаровске 235 школьников приняли в ряды Юнармии

Во время торжественной части отличившимся участникам и руководителям движения вручили благодарственные письма и памятные знаки «Юнармейская доблесть» и «10 лет Юнармии».

В Хабаровске на площади Города воинской славы прошло торжественное собрание к 10-летию всероссийского движения «Юнармия». В этот день 235 ребят официально пополнили ряды юнармейцев.

В церемонии участвовали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель городской думы Андрей Белоглазов, представители Восточного военного округа, руководители школ, родители и сами юнармейцы. Для ребят это стало не просто праздничным построением, а важным моментом вступления в движение, где учат дисциплине, ответственности и командной поддержке.

Во время торжественной части отличившимся участникам и руководителям движения вручили благодарственные письма и памятные знаки «Юнармейская доблесть» и «10 лет Юнармии». Особо отметили и поддержку, которую школьники оказывают военнослужащим — собирают гуманитарную помощь и пишут письма участникам СВО.

«Юнармия — школа жизни, в которой учат быть надежными товарищами, ставить цели и добиваться их», — сказал Сергей Кравчук.

Завершилось мероприятие показательным выступлением группы развёртывания флага и карабинерного расчёта. Для юных участников церемонии оно стало яркой финальной точкой праздника и напоминанием о традициях, которым посвящено движение.