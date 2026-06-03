В Хабаровске 235 школьников приняли в ряды Юнармии

В церемонии участвовали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель городской думы Андрей Белоглазов, представители Восточного военного округа, руководители школ, родители и сами юнармейцы. Для ребят это стало не просто праздничным построением, а важным моментом вступления в движение, где учат дисциплине, ответственности и командной поддержке.