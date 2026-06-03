ИГУ сохраняет для Иркутска исторические здания.

«Маяком» и центром притяжения городской культуры вот уже более века является Иркутский государственный университет. Иностранные делегации, приезжая в наш город и знакомясь с архитектурными памятниками, уникальными объектами ИГУ, говорят: «Есть ощущение, что не университет расположен в Иркутске, а сам Иркутск в университете». Студенты ИГУ учатся в зданиях, которые помнят еще XVIII век и являются настоящей гордостью города.
Белый дом.
На набережной Иркутска стоит памятник архитектуры федерального значения — Белый дом, который знает каждый горожанин. Много лет в «Сибирском дворце» располагалась Научная библиотека ИГУ. Построенный на стыке XVIII и XIX веков в стиле русского классицизма по проекту петербургского архитектора (вероятно, это был знаменитый Джакомо Кваренги), сегодня Белый дом является одним из главных символов Иркутска, без которого невозможно представить себе город.
Особняк Михаила Сибирякова был выкуплен иркутскими властями у наследников купца. До революции в здании разместилась резиденция генерал-губернаторов. В этом статусе Белый дом просуществовал с 1837 до 1917 года. Его стены видели 13 генерал-губернаторов, включая легендарного Николая Муравьева-Амурского. Здесь бывали декабристы — Петр Кропоткин, Иван Гончаров.
После революции Белый дом был передан Иркутскому государственному университету. С 1939 года в нем размещалось богатейшее собрание Научной библиотеки университета. В ее фондах хранятся книги декабристов Михаила Лунина, Сергея Трубецкого, издания из уникальной коллекции купца Баснина. После переезда библиотеки в новое здание на левом берегу Ангары Белый дом стал местом, где располагается Центральная приемная комиссия.
Интересная история связана с восстановлением исторического цвета особняка. В течение всего XX века здание было «белым» не только по названию, но и цветом. Накануне большой реконструкции 2006 года были проведены основательные историко-библиографические исследования, архитектурные обмеры здания, выполнен зондаж фасадов для определения колера первоначального окрасочного слоя, состояния кирпичной кладки, первоначальных обрамлений окон, дверей и др. И 21 июля 2006 года на заседании научно-методического совета при Восточно-Сибирском управлении Росохранкультуры принято решение по окраске фасада здания, соответствующей первоначальному историческому виду: основные плоскости — охра, детали — белый цвет.
Белый дом был и резиденцией иркутских генерал-губернаторов, и Научной библиотекой ИГУ.
Духовная семинария.
До наших дней в отличном состоянии благодаря госуниверситету дошло уникальное здание бывшей духовной семинарии, возведенное в XVIII веке по проекту архитектора Андрея Васильева. Это объект культурного наследия федерального значения.
В свое время это было одно из первых каменных зданий Иркутска. Когда-то оно располагалось на улице Спасской, а сегодня это Нижняя набережная. Прошение о постройке духовной семинарии подал императрице Екатерине II в 1773 году Михаил Первый, епископ Иркутский и Нерчинский. И спустя шесть лет Екатерина II подписала именной указ об открытии в Иркутске духовной семинарии.
После 1845 года, когда духовная семинария переехала в район Успенской площади, в здании работало мужское духовное училище, а в 1904 году рядом с историческим корпусом XVIII века был возведен новый. В 1891 году здесь побывал цесаревич Николай, будущий император Николай II.
Сегодня здесь располагается отделение педагогического, социального и специального образования Педагогического института ИГУ, где воспитываются представители одной из самых важных и нужных для города профессий — педагоги. Иркутское духовенство всегда рука об руку шло с наукой, образованием и поддерживало их. Еще в 1761 году архиепископ Софроний лично помогал ломоносовской астрономической экспедиции, прибывшей в Иркутск.
В здании бывшей духовной семинарии, возведенном в XVIII веке, сегодня располагаются отделения Педагогического института ИГУ.
Лучшие педагоги светских училищ до революции выходили из среды духовенства. Поддержка образования, педагогических кадров всегда была приоритетом для Иркутской епархии. В 1931 году здание было передано созданному в Иркутске Педагогическому институту. Благодаря Педагогическому институту здание, находившееся в свое время на грани разрушения, получило ремонт, и уникальный памятник был представлен городу в обновленном виде.
Канцелярия генерал-губернатора.
Одно из самых интересных зданий Иркутска — особняк на бульваре Гагарина, 36, где в наши дни обучаются студенты-юристы. Это здание XVIII века построено по проекту архитектора Александра Алексеева купцом Ксенофонтом Сибиряковым. В середине XIX века этот дом был отдан под Главное управление Восточной Сибири, а затем здесь размещалась канцелярия генерал-губернатора.
В этом здании бывали первый бурятский ученый-востоковед Доржи Банзаров и геолог Владимир Обручев, здесь же декабристы услышали о своей амнистии. В годы Гражданской войны тут размещалась редакция газеты «Красный стрелок», в которой работал известный писатель Ярослав Гашек. После революции здание было передано Иркутскому госуниверситету. Здесь начиналась история Научной библиотеки, первые книги были собраны именно в этом здании. Через некоторое время здесь начал работать историко-филологический факультет. В 1958—1965 годах — размещался Институт геохимии СО АН СССР, а сегодня — Юридический институт ИГУ.
Одно из самых интересных зданий Иркутска — особняк на бульваре Гагарина, 36, где в наши дни обучаются студенты-юристы.
Здание представляет собой один из уникальных памятников Иркутска, его крепкое строение и каменные стены позволили дожить до наших дней. Иркутский госуниверситет приложил усилия, чтобы здание было отремонтировано и могло радовать горожан.
«Иркутский Смольный».
В 1920 году Иркутскому университету передали здание Института благородных девиц, или, как его называли, «Иркутского Смольного». Это было первое в Сибири среднее женское учебное заведение. Красивейшее здание Иркутск получил благодаря генерал-губернатору Восточной Сибири Вильгельму Яковлевичу Руперту. Еще в 1840 году он разработал и представил «Проект устава Девичьего института Восточной Сибири». Первые воспитанницы открыли двери деревянного пока здания на улице Шелашниковской в 1845 году. Однако случившийся через пять лет пожар поставил вопрос о том, что нужно строить каменное здание. Проект был разработан архитектором Александром Разгильдеевым. Здание начало строиться в 1855 году, а в 1861 м в нем прошли первые уроки. После революции здание было передано Совету народных депутатов, институт был реорганизован в 1 ю Советскую гимназию, а потом строение было передано университету. Сегодня в этом здании учатся студенты института математики и информационных технологий ИГУ и физического факультета. В этих стенах реализуются проекты мирового масштаба, например проект подводного нейтринного телескопа.
Совершая прогулки только по университетским зданиям, можно узнать важнейшие вехи в истории развития Иркутска. Это и зарождение в нашем крае института генерал-губернаторства, и развитие образования и библиотечного дела, гуманитарных наук, мощнейших научных проектов в области биологии, космических исследований, химии и физики. Все лучшие светлые головы Иркутска работали в этих зданиях, которые уже второй, а какие то и третий век украшают Иркутск благодаря заботе государственного университета.
Сегодня площадь Ботанического сада ИГУ — более 30 гектаров.
Ботанический сад.
Еще одним уникальным объектом, который Иркутский госуниверситет сохранил для города, является Ботанический сад ИГУ, включенный в Международный реестр ботанических садов мира. Он был создан 15 апреля 1940 года, и сегодня саду 86 лет. Первым его директором был Павел Иванович Малиновский. Сад задумывался как большое научное учреждение по изучению флоры и фауны Восточной Сибири. В годы Великой Отечественной войны он кормил не только преподавателей и студентов, но и горожан. Несмотря на то, что город мог потерять этот уникальный объект из-за финансовых трудностей, разорения в 1990 е годы, госуниверситет, благодаря энтузиастам, верящим в свое дело, сумел сад сохранить. В их числе — многолетний директор Ботанического сада Виктор Кузеванов, который многое сделал для того, чтобы это место превратилось в большой ландшафтный парк мирового уровня. Нынешний директор Ботанического сада Светлана Сизых работает над тем, чтобы Ботанический сад как сохранял научную составляющую, так и был открыт для научно-популярных и просветительских программ.
В стенах Института благородных девиц, переданного госуниверситету в 1920 году, сегодня реализуются научные проекты мирового масштаба.
Сегодня площадь Ботанического сада ИГУ более 30 гектаров, его коллекция насчитывает около 4000 видов и сортов растений, включая внесенные в Красную книгу. Он остается любимым местом отдыха для всех иркутян. Сюда ходят с детьми, здесь можно провести праздники, поучаствовать в научных экспериментах. Весной, летом, осенью здесь можно любоваться на цветущие растения, которые сменяют друг друга: от маньчжурского абрикоса, вишни и магнолии до рододендрона.
В этом здании, сооруженном по проекту архитектора Светлицкого из Санкт-Петербурга в конце XIX века, размещалось Иркутское отделение Государственного банка Российской империи. Во время декабрьских боев 1917 года оно было сожжено изнутри, но позже восстановлено. Здесь располагался Горный институт, Институт сельского хозяйства, а с 1935 года в этих стенах занимаются студенты геологического факультета ИГУ. В планах госуниверситета — провести очередной капитальный ремонт этого корпуса, поскольку его историческое значение для города Иркутска неоспоримо.