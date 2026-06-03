ИГУ сохраняет для Иркутска исторические здания.

В 1920 году Иркутскому университету передали здание Института благородных девиц, или, как его называли, «Иркутского Смольного». Это было первое в Сибири среднее женское учебное заведение. Красивейшее здание Иркутск получил благодаря генерал-губернатору Восточной Сибири Вильгельму Яковлевичу Руперту. Еще в 1840 году он разработал и представил «Проект устава Девичьего института Восточной Сибири». Первые воспитанницы открыли двери деревянного пока здания на улице Шелашниковской в 1845 году. Однако случившийся через пять лет пожар поставил вопрос о том, что нужно строить каменное здание. Проект был разработан архитектором Александром Разгильдеевым. Здание начало строиться в 1855 году, а в 1861 м в нем прошли первые уроки. После революции здание было передано Совету народных депутатов, институт был реорганизован в 1 ю Советскую гимназию, а потом строение было передано университету. Сегодня в этом здании учатся студенты института математики и информационных технологий ИГУ и физического факультета. В этих стенах реализуются проекты мирового масштаба, например проект подводного нейтринного телескопа.