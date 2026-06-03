Организаторы позаботились, чтобы в День города никто не скучал.

До 365-летия Иркутска остаются считаные дни. И пока горожане любуются символикой юбилея, появляющейся повсюду, в оргкомитете кипит работа. Задача серьезная: сделать так, чтобы иркутяне и гости города получили от праздника «исключительно положительные эмоции», как потребовал мэр Руслан Болотов.
Особое внимание уделяется комфорту и безопасности. Работу общественного транспорта 6 июня продлят до полуночи, организуют дополнительные маршруты возле праздничных площадок и изменят схемы движения. На основных локациях установят контрольно-пропускные пункты, а правопорядок будут обеспечивать сотрудники МВД.
Парад близнецов.
Праздник развернется на шести площадках. Остров Конный станет центром детского веселья. Здесь впервые пройдет парад близнецов. Организаторы подготовили для участников увлекательные конкурсы в номинациях: «Самые взрослые близнецы», «Самые юные близнецы», «Самые креативные близнецы» и «Самые многочисленные близнецы». Победителей ждут приятные подарки — билеты на аттракционы и праздничный мерч. К участию приглашают иркутян всех возрастов: от малышей в колясках до представителей старшего поколения.
— Обязательно будем участвовать! — обещают братья Слава и Денис. — Очень интересно оказаться среди тех, кто с детских лет привык, что у него есть живая копия. Надеемся найти новых друзей, ведь кому, как не близнецам, понять других близнецов?
— Моим малышкам всего два месяца, — делится молодая мама Юлия Кручинина. — Это будет их первый «выход в свет». Готовимся всерьез, папа уже придумал, как украсить наш трехместный экипаж, чтобы всем было ясно — едут принцессы!
Площадь у Александра III и остров Юность соберут любителей музыки, литературы и патриотических мероприятий. Нижняя набережная превратится в художественный центр. Улица Урицкого отдается молодежи: здесь пройдут мастер-классы, соревнования и выставки тюнингованных авто. Главными площадками торжеств в честь 365 летия Иркутска традиционно станут площадь графа Сперанского и сквер Кирова, где пройдут фестиваль национально-культурных центров, выставка ретроавтомобилей, театрализованное представление об истории города и выступления звездных гостей.
Иркутску есть чем удивить гостей. Фото: Мэрия Иркутска.
Бабры в городе.
Одним из самых запоминающихся юбилейных событий обещает стать фестиваль-конкурс «БабрАрт» по росписи фигур бабров. Уже прошло два отборочных этапа конкурса: на первый поступило 110 эскизов, из них эксперты выбрали 50 лучших. Предложить свой дизайн главного туристического символа Иркутска могли все горожане. На втором этапе из 50 миниатюрных фигур бабров, расписанных участниками и присланных на суд жюри, эксперты выбрали уже 16.
— Финалистами стали участники разного возраста и сфер деятельности: есть и совсем юные художники, и профессионалы. В работах используются различные техники. Уверен, что иркутяне и гости нашего города будут приятно удивлены тем, что получится в итоге, — рассказал один из экспертов, руководитель АНО «Клуб Молодых Архитекторов» Роман Малинович.
Авторам лучших работ вместе с художниками предстоит перенести изображения на большие полигональные фигуры бабров. И уже 6 июня жюри выберет трех победителей. Иркутяне тоже смогут участвовать в голосовании и определить своего фаворита, который получит приз зрительских симпатий.
— Ой, я бы всем по призу присудила, — призналась «РГ» Мариэтта Арутюнян. — Слежу за конкурсом, потому что в нем участвует моя племянница. Она занимается в Центре детского творчества «Пирамида» и показывала мне работы — очень необычные есть! Сложно будет выбрать лучших.
Иркутяне уверены: расписные бабры очень украсят город. Белоснежные фигуры бабров высотой 90 сантиметров уже выстроились в ряд на Нижней набережной.
Танцуют все!
Улица Урицкого на День города превратится в огромную танцплощадку. Ведущая Олеся Волкова рассказала, что каждый здесь найдет что-то для себя.
— Разные направления — от вальса до бачаты. Никакой подготовки не требуется — шаги и простые движения легко разучить тут же. Можно приходить с парой, можно и без — партнеры найдутся. Это не профессиональная сцена, а место, где люди любого возраста получат удовольствие, знакомства и яркие впечатления, — считает она.
Что ждет иркутян на Урицкого? Исторические танцы — сицилийский круг и испанский вальс в стилизациях под XIX век. Танцоры выйдут в костюмах XVIII, XIX и XX веков, которые они шьют сами по историческим книгам и документам. Сальса и рок-н-ролл — гостей ждут не только выступления профессионалов, но и мастер-классы, где попробовать себя сможет даже совершенно не танцующий человек. Клубный рок-н-ролл — тот самый, который танцевали в 40 х годах прошлого века. Любители современных ритмов смогут познакомиться с кизомбой — танцем, который называют «африканским танго». Те, кому по душе южноамериканские мотивы, могут танцевать бачату, танец родом из Доминиканской Республики. Преподаватели проведут мастер-классы для новичков и сделают все, чтобы они по-настоящему зажгли под Despacito.
— Почему-то уверена, что бачата мне подойдет, — смеется пенсионерка Антонина Васильевна Гусева. — Очень уж нравится музыка! Да и кто сказал, что в 65 можно только на лавочке сидеть? Вот в День города как раз и попробую.
Иркутск художественный.
Любителям изобразительного искусства тоже будет интересно — к юбилею в Иркутске откроется сразу несколько интересных выставок. В сквере Кирова развернется «ЗАБОРЧИК». Зрители увидят город глазами детей и подростков. Для участия в выставке под открытым небом свои работы прислали 295 художников в возрасте от 5 до 18 лет, из них были отобраны 100. На них — зарисовки из жизни города, портреты иркутян, городские пейзажи. Лучшие творения разместят в формате постеров вокруг сквера.
Одним из самых запоминающихся юбилейных событий обещает стать фестиваль-конкурс «БабрАрт» по росписи фигур бабров. Фото: Мэрия Иркутска.
На острове Юность 6 июня пройдет фестиваль скворечников «Домик СчастьЯ» — это один из самых душевных и трогательных подарков к 365 летию города. Иркутяне откликнулись с огромным энтузиазмом: поступило 362 заявки. Мастера создали скворечники и кормушки в виде арт-объектов и достопримечательностей столицы региона. Вдохновлялись своими любимыми зданиями и уголками Иркутска. Среди них: Дворец детского творчества (особняк Второва), костел, Дом Шубиных, дома-музеи Трубецких и Волконских, амфитеатр «Ракушка» на острове Юность, ледокол «Ангара». В народном рейтинге уверенно лидируют Московские ворота, но каждый скворечник — это отдельная маленькая история любви к родному городу. Все работы разместят на острове Юность в «Скверике Счастья», чтобы гости праздника смогли рассмотреть их поближе.
Также к юбилею открылись выставки «Иркутск. Люди. Байкал» в галерее «Диас» и «Тебе к лицу движение веков» в Музее истории города.
Юбилей города станет по-настоящему теплым, творческим и объединяющим праздником. Иркутск не просто отмечает красивую дату — 365 лет со дня основания — он открывается горожанам по-новому.