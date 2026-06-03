Организаторы позаботились, чтобы в День города никто не скучал.

Что ждет иркутян на Урицкого? Исторические танцы — сицилийский круг и испанский вальс в стилизациях под XIX век. Танцоры выйдут в костюмах XVIII, XIX и XX веков, которые они шьют сами по историческим книгам и документам. Сальса и рок-н-ролл — гостей ждут не только выступления профессионалов, но и мастер-классы, где попробовать себя сможет даже совершенно не танцующий человек. Клубный рок-н-ролл — тот самый, который танцевали в 40 х годах прошлого века. Любители современных ритмов смогут познакомиться с кизомбой — танцем, который называют «африканским танго». Те, кому по душе южноамериканские мотивы, могут танцевать бачату, танец родом из Доминиканской Республики. Преподаватели проведут мастер-классы для новичков и сделают все, чтобы они по-настоящему зажгли под Despacito.