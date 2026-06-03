Первую линейку одежды для людей с ограниченными физическими способностями создают под брендом «Сделано в Хабаровском крае»

К губернаторскому проекту «Сделано в Хабаровском крае» присоединилась мастерская по индивидуальному пошиву одежды. Сейчас идет разработка линейки для людей с ограниченными физическими возможностями. Ее планируют разместить в августе во флагманском магазине «Сделано в Хабаровском крае» в Москве. Поддержка и продвижение продукции ведутся по президентскому нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Предпринимательница Антонина пришла к созданию собственного проекта в декрете. Она сшила спортивный костюм на заказ вместе со своей мамой — портнихой по профессии, и после этого приняла решение открыть мастерскую. Вслед за индивидуальными заказами пошли корпоративные. Сейчас Антонина шьет одежду для банкиров, железнодорожников, ательеров, рестораторов и танцоров. Адаптивную одежду предприниматель начала шить в прошлом году. Первые модели были успешно проданы и протестированы — Антонина прислушалась ко всем рекомендациям и советам владельцев. «Очень хочу помочь людям с инвалидностью, создав простую, удобную и модную одежду по их меркам и потребностям. Сначала учишься смотреть на мир их глазами и постепенно понимаешь, что неудобно и как это можно исправить», — говорит Антонина Белова. Цель проекта «Сделано в Хабаровском крае» — помочь местным брендам стать узнаваемыми в регионе, РФ и за рубежом. Летом заработал первый флагманский магазин «Сделано в Хабаровском крае» в Москве, а на днях открылся второй филиал в Калуге. До конца 2026 года региональный бренд планируют зарегистрировать в Белоруссии и Китае.