В ОП выступили против добавления новых праздников в году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россиянам не надо добавлять дополнительных праздничных дней — они отдыхают достаточно. Такое мнение высказала ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова.
«Что касается количества праздничных дней, то с точки зрения мирового баланса россияне отдыхают достаточно. Тем более мы сейчас живем в мобилизационное время, когда мы просто не имеем права добавлять дополнительные дни отдыха», — сказала Голышенкова.
Относительно непрерывности майских праздников, она отметила, что необходимости в кардинальных изменениях нет. «Да, огородники и путешественники активно используют первые теплые выходные в мае, и многие берут отгулы в эти дни — это естественно. Однако текущая система уже позволяет людям организовать свой отдых так, как им удобно», — сказала эксперт.
Всего в Трудовом кодексе РФ закреплено 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным.