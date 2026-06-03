В ОП выступили против добавления новых праздников в году

Относительно непрерывности майских праздников, она отметила, что необходимости в кардинальных изменениях нет. «Да, огородники и путешественники активно используют первые теплые выходные в мае, и многие берут отгулы в эти дни — это естественно. Однако текущая система уже позволяет людям организовать свой отдых так, как им удобно», — сказала эксперт.