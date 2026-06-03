В Кувейте заявили об отражении ударов ракет и беспилотников

Система ПВО отражает атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетные удары, сообщает Минобороны Кувейта.
«В настоящее время система ПВО Кувейта противостоит вражеским ракетным и беспилотным атакам. Генеральный штаб армии отмечает, что звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X*.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Напомним, по данным Bloomberg, Иран ударил баллистической ракетой по авиабазе в Кувейте.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.