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В Кувейте заявили об отражении ударов ракет и беспилотников

Военные отражают атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетные удары, произошли взрывы, сообщает Минобороны Кувейта.

Источник: Аргументы и факты

Система ПВО отражает атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетные удары, сообщает Минобороны Кувейта.

«В настоящее время система ПВО Кувейта противостоит вражеским ракетным и беспилотным атакам. Генеральный штаб армии отмечает, что звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X*.

Накануне в Центральном командовании ВС Соединённых Штатов заявили о перехвате двух ракет Ирана, якобы нацеленных против военных США в Кувейте.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Напомним, по данным Bloomberg, Иран ударил баллистической ракетой по авиабазе в Кувейте.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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