Ученые хотят искусственно вызывать сели в горах Байкала — эксперимент снизит риск ЧС

Добавим также, что в августе 2025 года губернатор Приангарья Игорь Кобзев обратился к президенту РАН за поддержкой в защите от селей. Тогда стало известно, что правительство области разработало проектную документацию реконструкции семи селезащитных сооружений в трех МО Слюдянского района — это Байкальское и Слюдянское городские поселения, а также Утуликское сельское поселение. Получены положительные заключения государственных экспертиз на проектную документацию по всем семи объектам.