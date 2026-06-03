Ученые хотят искусственно вызывать сели в горах Байкала — эксперимент снизит риск ЧС

IrkutskMedia, 3 июня. Ученые планируют искусственно вызывать сели на северном склоне хребта Хамар-Дабан у Байкала. Это позволит снизить риск возникновения катастроф. Как отмечается, сейчас в зоне опасности схода селевых потоков находится восемь населенных пунктов (более 3,1 тысячи человек), территория бывшего БЦБК, федеральная дорога Р-258 «Байкал» и Восточно-Сибирская железная дорога.
Как сообщается на сайте Института земной коры СО РАН, ученые пяти институтов СО РАН и МГУ разрабатывают методы управления селями на северном склоне хребта Хамар-Дабан. Главная цель исследования — снизить риски для инфраструктуры Байкальска и полигона с отходами БЦБК. В настоящее время проект находится на стадии разработки техзадания, завершить его планируют до конца 2028 года.
Во время исследования ученые проведут полевые работы, физическое и математическое моделирование селей. Правильность созданных моделей будет верифицирована на особом стенде, имитирующем сход селей и при этом регистрирующем их скорость, давление, объем масс. Сочетание математического моделирования и физического эксперимента уже используется в схожих проектах за рубежом: в Китае, США, странах Европы.
«Если проводить аналогию — это как предотвращение схода снежных лавин. На опасных участках трасс устанавливают инженерные сооружения, при необходимости проводят обстрелы, чтобы вызвать лавину в контролируемых условиях. Мы хотим разработать методику по похожему принципу — искусственно инициировать контролируемый сход селеопасных масс, чтобы избежать катастрофических последствий при естественном формировании процесса», — передает слова академика Игоря Бычкова пресс-служба ИДСТУ СО РАН.
Проект реализуется при участии следующих организаций: Институт динамики систем и теории управления СО РАН, Институт земной коры СО РАН, Лимнологический институт СО РАН, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Институт гидродинамики СО РАН и Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
По последним данным, более 95% селевых очагов Хамар-Дабана находятся на высоте 700−1600 метров. Объем выноса за один сель — свыше 100 тысяч кубометров.
Добавим также, что в августе 2025 года губернатор Приангарья Игорь Кобзев обратился к президенту РАН за поддержкой в защите от селей. Тогда стало известно, что правительство области разработало проектную документацию реконструкции семи селезащитных сооружений в трех МО Слюдянского района — это Байкальское и Слюдянское городские поселения, а также Утуликское сельское поселение. Получены положительные заключения государственных экспертиз на проектную документацию по всем семи объектам.
В 2026 году планировалась реконструкция защитного сооружения на Солзанском полигоне, а в период 2027—2030 годов — остальных объектов.