Пропавший в Паттайе россиянин не понял, что отсутствовал трое суток

По словам волонтера, мужчина позвонил жене около часа ночи 2 июня и сказал, что идет домой. Через полчаса он действительно пришел в кондоминиум, где остановился с женой и детьми. При этом Пузанов был абсолютно уверен, что отсутствовал всего несколько часов.