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Пропавший в Паттайе россиянин не понял, что отсутствовал трое суток

38-летний пенсионер МЧС из Ангарска Владислав Пузанов, пропавший 30 мая в таиландской Паттайе, самостоятельно вернулся к семье через три дня. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила лидер группы российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

38-летний пенсионер МЧС из Ангарска Владислав Пузанов, пропавший 30 мая в таиландской Паттайе, самостоятельно вернулся к семье через три дня. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила лидер группы российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

По словам волонтера, мужчина позвонил жене около часа ночи 2 июня и сказал, что идет домой. Через полчаса он действительно пришел в кондоминиум, где остановился с женой и детьми. При этом Пузанов был абсолютно уверен, что отсутствовал всего несколько часов.

Выяснилось, что на пляже россиянин присоединился к компании тайцев, выпивал, затем уснул. Когда проснулся, сразу пошел звонить жене, не понимая, что прошло трое суток. У него не было местной сим-карты, поэтому он зашел в ночной магазин, попросил раздать интернет и связался с супругой через соцсети, передает РИА Новости.

1 июня стало известно, что Дарья Шаньгина, 43-летняя ветеринар из Приморья, исчезла на тайском острове Пхукет. Женщина приехала в Таиланд в начале апреля на двухмесячный отпуск, но с тех пор ее жизнь наполнилась чередой странных происшествий: ожог медузы, задержание полицией и укус дикой обезьяны.

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