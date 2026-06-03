Затруднение движения ожидается в среду на трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке

В среду днём бригады компании «СГТ» приступят к уборке проезжей части на объездной трассе Седанка — Патрокл. В связи с этим возможны временные затруднения в движении, сообщается в официальном ТГ-канале (18+) организации.
«Работы выполнят в дневное время с 9.30 утра до 16.00 дня на участке от Русского моста в сторону выезда из города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на проезжей части будут находиться рабочие. Водителей просят снизить скорость, быть внимательными и соблюдать правила дорожной безопасности.