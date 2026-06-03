Двух приморцев осудили в Хабаровске за контрабанду леса на 1,6 млрд рублей

Двух жителей Приморья, находящихся в международном розыске, приговорили в Хабаровске к 10 и 11 годам колонии строгого режима за контрабанду древесины в Китай на сумму более 1,692 млрд рублей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края, опубликовав данные Центрального районного суда Хабаровска.
Суд установил, что с 2015 по 2019 год обвиняемые возглавляли две организованные группы и вывозили лес автомобильным и железнодорожным транспортом через таможенную границу в КНР. Для незаконного перемещения древесины они использовали недостоверное декларирование товаров от имени юридических лиц, которыми управляли номинальные директора.
Один из осуждённых до 2022 года был депутатом Законодательного Собрания Приморского края (Дмитрий Назарец), второй руководил крупной лесозаготовительной компанией в регионе. Действия совершены по части 3 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованная группой. Обвинительное заключение утверждено в Генеральной прокуратуре России.
Суд назначил каждому наказание в зависимости от роли: 10 лет и 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Наложены штрафы — 700 тысяч и 950 тысяч рублей. Осуждённых лишили права заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами, на 2 и 3 года соответственно.
Имущество фигурантов на сумму более 311 млн рублей конфисковано в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее четыре соучастника этой преступной схемы уже получили обвинительные приговоры.
Экс-депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Назарец избрался в 2021 году по округу № 21 от «Единой России». Был одним из самых молодых депутатов парламента того созыва. В конце июля 2023 года его лишили мандата за систематическое неисполнение обязанностей из-за длительного пребывания за границей. В ноябре 2024 года он был объявлен в международный розыск. В декабре 2025 года он был задержан полицией Таиланда по запросу Интерпола на Пхукете и ожидает депортации в Россию.