Двух школьников в Приморье удалили с ЕГЭ за телефоны и шпаргалки

Основной этап ЕГЭ в крае стартовал 1 июня. В первый день выпускники и студенты колледжей сдавали предметы по выбору. Химию и литературу выбрали более тысячи человек, историю — около 1,2 тысячи. Всего на участие в ЕГЭ в этом году зарегистрировались 9 370 человек.