Двух школьников в Приморье удалили с ЕГЭ за телефоны и шпаргалки

Первый день основного этапа ЕГЭ в Приморье завершился двумя удалениями. Из пунктов проведения экзаменов выдворили двух участников, которые использовали запрещённые предметы — мобильные телефоны и шпаргалки.
Поскольку эти экзамены не входят в число обязательных, пересдать их в текущем году у нарушителей не получится. Следующая возможность появится только в следующем учебном году, что может серьёзно скорректировать их планы на поступление в вузы.
Основной этап ЕГЭ в крае стартовал 1 июня. В первый день выпускники и студенты колледжей сдавали предметы по выбору. Химию и литературу выбрали более тысячи человек, историю — около 1,2 тысячи. Всего на участие в ЕГЭ в этом году зарегистрировались 9 370 человек.
Результаты первых экзаменов станут известны не ранее 17 июня. Уже в четверг, 4 июня, выпускников ждёт первый обязательный предмет — русский язык. Параллельно в крае стартовала кампания по сдаче ОГЭ для девятиклассников, в ней участвуют почти 21 тысяча человек.
Таким образом, первые дни экзаменационной кампании показали: большинство участников следуют правилам, но единичные нарушения всё же фиксируются. Для тех, кто попался на списывании, последствия оказались максимально жёсткими — потеря целого года перед поступлением.