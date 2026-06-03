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Более 30 вузов России внедрили новую систему высшего образования вне реформы

Более 30 вузов России, которые не входят в пилотный проект реформы высшего образования, внедряют нововведения в учебный процесс, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Более 30 вузов России, которые не входят в пилотный проект реформы высшего образования, внедряют нововведения в учебный процесс, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Больше трех десятков университетов вокруг очень внимательно не только смотрят, но и участвуют в обсуждении, и уже с учетом требований действующего законодательства вносят изменения в свой текущий учебный процесс», — сказал министр в интервью «Вестям».

Реформа высшего образования началась после выхода России из Болонской системы в 2022 году. Новая система подразумевает введение уровней базового высшего и специализированное высшего образования вместо бакалавриата и магистратуры. В пилотном проекте задействовано 17 вузов, отметил господин Фальков.

Эксперимент по реорганизации системы начался в 2023/24 учебном году. Изначально участниками эксперимента стали шесть российских университетов: НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Томский госуниверситет, Петербургский горный университет и МАИ. В январе президент Владимир Путин продлил проект до 2030 года.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «Минобрнауки почивает на бакалаврах».

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