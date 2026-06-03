Рыбаки в Приморье выловили акулу после почти пятичасовой борьбы

В сети также опубликовали последствия нападения акулы. Рыбаки забросили удочку, рассчитывая на менее опасный улов. Однако мако зацепилась за тунца на крючке. Когда хищницу затащили на борт, она уже успела отгрызть рыбе всю заднюю часть тела.