Студенты всех вузов РФ будут обязательно изучать четыре предмета: вот какие дисциплины введут везде

Однако в Петербурге все же зафиксировали необычный инцидент. Участница ЕГЭ осталась без нижнего белья, так как при прохождении рамки металлодетектора сработал сигнал тревоги. Причиной стали некоторые особенности нижнего белья сдающей экзамен. На нем находились небольшие металлические колечки. Они заставляли пищать металлодетектор, из-за чего выпускница не могла пройти в кабинет. В администрации Приморского района Петербурга пояснили, что ученица несколько раз пыталась пройти через рамку. Затем она самостоятельно удалилась и избавилась от лишних железок. Принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников ППЭ зафиксировано не было.