В Новосибирске суд конфисковал «Тойоту Харриер» за пьяное вождение

Новосибирский областной суд ужесточил приговор 39-летнему водителю, пойманному за нетрезвое вождение в третий раз. Подробности рассказали в прокуратуре.
В ночь на 10 января экипаж ДПС остановил «Тойоту Харриер» на улице Титова, водитель согласился пройти медосвидетельствование. В крови у него нашли алкоголь, 39-летний мужчина оправдывался, что выпил 2 литра пива и поехал в магазин.
В 2023 году мужчина был судим за нетрезвое вождение, отбыл 240 часов обязательных работ. По словам супруги, мужчина воспитывает трех детей, в последнее время не работал после проведенной операции.
Следователи возбудили уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость. В марте Ленинский районный суд назначил ему 1 год лишения свободы условно и лишил права управления транспортными средствами на 4 года. Автомобиль «Тойота Харриер» был конфискован в пользу государства. Прокуратура и осужденный обжаловали приговор.
— Суд апелляционной инстанции по представлению прокурора изменил приговор, условное наказание заменено реальным лишением свободы в колонии-поселении. Жалоба на конфискацию автомобиля отклонена, — сообщил КП-Новосибирск Павел Дзюба, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.