В Новосибирске суд конфисковал «Тойоту Харриер» за пьяное вождение

Следователи возбудили уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость. В марте Ленинский районный суд назначил ему 1 год лишения свободы условно и лишил права управления транспортными средствами на 4 года. Автомобиль «Тойота Харриер» был конфискован в пользу государства. Прокуратура и осужденный обжаловали приговор.